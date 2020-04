Cantores amazonenses fazem shows on-line neste fim de semana; veja

Bel Martine, Nicolas Jr. e Tearte Duo | Foto: Divulgação

Manaus – As transmissões pela internet estão ganhando força no cenário musical em tempos de quarentena.Vários artistas estão aderindo ao novo modelo de show para se manterem perto dos fãs. Os cantores manauaras não ficam para trás e programam lives para o público neste fim de semana, confira:

Bel Martine

O festival Fico em Casa BR já recebeu nomes como Daniela Mercury, Mariana Aydar, o rapper Froid e vários outros artistas, e na segunda edição do festival, recebe a amazonense Bel Martine, nesta sexta-feira (3) às 21h30.

Todas as redes sociais do festival, disponíveis pelo Instagram, Facebook e Youtube irão transmitir a apresentação, para tornar a quarentena mais leve.

Antônio Bahia

Através do Instagram da casa cultural @curupiramaedomato , o cantor Antônio Bahia promete matar a saudade dos seus fãs com uma apresentação digna. A live irá acontecer nesta sexta, ás 20h, e contará com colaboração consciente.

Antônio Bahia | Foto: Divulgação

Tearte Duo: Timóteo Esteves & Elis Green

A dupla conhecida por realizar performances na beira do rio vai estar ao vivo nesta sexta-feira, às 20h, no horário de Manaus, por transmissão no instagram @tearteproducoesmusicais .

A apresentação vai mesclar violino e violoncelo com músicas populares de todas as datas.

Gil Valente

Por live no facebook oficial do cantor, Gil Valente promete uma performance emocionante nesta sexta-feira, às 20h.

Com a transmissão, Gil pretende levantar renda com cachê consciente, que pode ser feito através de transferência bancária nos dados divulgados pela live.

Nicolas Jr.

No sábado (4), Nicolas Jr. Irá performar às 16h no perfil oficial do Facebook @cantornicolasjr com repertório regional incluindo as canções ‘’O Amazonês’’ e ‘’Feira da Panaí’’.