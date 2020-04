Jorge e Mateus, Lucas Lucco e Xand Avião agitam fim de semana

Xand Avião e Jorge e Mateus | Foto: Divulgação

Manaus – Vai ter muita sofrência nesse fim de semana de quarentena. Jorge e Mateus, Bruno e Morreu e outros artistas anunciaram shows on-line nos próximos dias. Confira a programação completa.

Lucas Lucco

A programação de Lucas Lucco conta um elemento especial: o cantor irá celebrar seu aniversário com o público, no sábado (4), às 14h, através do canal oficial no Youtube.

Em publicação no Instagram, o artista convidou os fãs para a apresentação, que coincide com o dia do aniversário dele, e afirmou que o presente será a contribuição do público. Os valores adquiridos com a performance serão revertidos em cestas básicas para doação a comunidades atingidas pela pandemia de Covid-19.

Lucco afirmou, por meio das redes sociais, que o horário foi escolhido para não conflitar com os colegas de profissão Jorge e Mateus e Xand Avião, que também farão live no mesmo dia.

Xand Avião

Xand Avião se recuperou recentemente do Covid-19, e promete não desapontar os fãs na apresentação marcada para sábado, às 16h. Com transmissão ao vivo pelo canal oficial no Youtube, Xand promete um momento único e três horas de duração do show.

O artista irá realizar arrecadações para o combate ao novo coronavírus, e as doações podem ser feitas através de um QR-Code presente na tela da transmissão. Basta apontar a câmera do smartphone para o código para acessar a página de arrecadação.

Jorge e Mateus

O terceiro show que promete encerrar com chave de ouro a programação online de sábado é da dupla Jorge e Mateus. Um dos shows mais esperados está marcado para acontecer às 20h, no canal oficial da dupla no Youtube. O repertório será escolhido pelos fãs.

Pedro Paulo e Alex

No domingo (5), separe a bebida e prepare o fígado para a apresentação de Pedro Paulo e Alex às 20h, transmitido no canal oficinal da dupla no Youtube.

Bruno e Marrone

Na próxima quinta-feira (9) será a vez da inesquecível dupla Bruno e Marrone, às 21h, no canal do Youtube dos cantores. Bruno e Marrone terão repertório com clássicos e prometem muita agitação