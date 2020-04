Roberto Carlos: fãs amazonenses falam da paixão pelo Rei

Manaus - O rei Roberto Carlos marcou a memória de toda uma geração e conquistou a admiração de milhares de fãs em mais de 60 anos de carreira. Com gravações em português, inglês, espanhol, italiano e francês, o cantor e compositor formou uma carreira internacional, teve o nome gravado na calçada da fama em Miami, no Estados Unidos, sendo reconhecido como o artista latino-americano com mais álbuns ouvidos e o cantor brasileiro solo com mais discos vendidos no mundo.

A paixão do público pelo rei é algo manifestado até hoje, lotando shows, esgotando ingressos no cruzeiro musical e prendendo atenção dos brasileiros nas telinhas em seus especiais de Natal.

Sucesso desde 1960, quando iniciou no movimento da Jovem Guarda com rock and roll, Roberto Carlos conquistou fãs que o acompanham até hoje, como Maria Gadelha, de 64 anos. A amazonense compartilha que é fã desde a adolescência, e coleciona toda a discografia do cantor. “Roberto Carlos era a sensação quando eu era jovem, todas as minhas amigas eram apaixonadas por ele, inclusive eu’’.

Roberto Carlos em apresentação | Foto: Divulgação

A paixão de Maria permaneceu por anos a fio e, apesar de nunca ter presenciado algum show do cantor, as músicas dele foram ouvidas em todas as etapas da sua vida. “Agora, eu ouço para recordar os meus tempos de moça, e guardo com carinho minha coleção de discos’’.

Cruzeiro

No embalo de ritmos como bossa nova e MPB, Célia Idalgo, brasileira residente na Itália, aproveitou o show do rei no cruzeiro MSC Preziosa, em 2015, quando retornou ao Brasil especialmente para o Projeto Emoções.Célia relata tentativas de aproximação com o cantor neste cruzeiro, mas não teve sucesso. “No cruzeiro, havia vários famosos, inclusive consegui conversar com alguns, mas quem eu realmente queria conhecer, não deu brechas’’, lamenta a admiradora.

O Rei emociona gerações | Foto: Divulgação

O MSC Preziosa, no entanto, não deixou más lembranças, as atividades eram prazerosas e as refeições eram dignas de restaurantes chiques, conta Célia. O show que ela presenciou, conforme relata, levou todo o público à loucura. “Ele cantou todos os clássicos, e eu cantei junto com ele, foi uma experiência emocionante’’.

Após o cruzeiro, Célia retornou para a Itália, de lá, ela administra um fã clube do cantor no Facebook. “É uma forma de demonstrar meu amor pelo rei’’.No fã clube, Célia conta que não são apenas brasileiros que compartilham da paixão. “Cada vez que ele realiza alguma apresentação no exterior ou grava em outro idioma, o grupo fica repleto de estrangeiros. Ele é um fenômeno onde quer que passe’’.

Roberto Carlos joga rosa para plateia | Foto: Divulgação

Uma rosa

Fã de carteirinha, o sonho da manauara Lúcia Santos é conseguir uma rosa de Roberto Carlos. O cantor tem a tradição de distribuir ao público flores e, no objetivo de realizar o sonho, Lúcia não perde um show do rei em Manaus. Ela inclusive, viaja para outros estados somente com esse objetivo. “Já fui para Recife, uma das melhores experiências que tive. O show foi a céu aberto, numa noite estrelada, e a energia era algo inexplicável, a forma que ele canta faz você ter diversas emoções’’. A exibição que ela relata foi realizada em 2014, no estádio Arruda, maior do estado de Pernambuco. Apesar da dimensão, os ingressos foram esgotados e a apresentação lotou Arruda.

Roberto Carlos brinda com fãs em cruzeiro | Foto: Divulgação

Em um dos shows na capital amazonense, realizado no Studio 5, bairro Distrito Industrial I, Lúcia ganhou do marido um ingresso na primeira fileira, local privilegiado para assistir à apresentação por ser concorrido e ter um alto custo. “Foi um gesto lindo, pude aproveitar a visão e o som como nunca’’.

Muito reservado em sua vida pessoal, o cantor sempre buscou privacidade, proibindo, inclusive, publicação de biografias sobre ele. Algumas das curiosidades que fãs podem reparar, no entanto, é que Roberto Carlos tem o costume de utilizar somente peças brancas para realizar shows, e utilizar somente peças azuis no dia-a-dia.

Roberto Carlos com fãs em 1968 | Foto: Divulgação

Carreira

No início da carreira, Roberto Carlos arriscou em ritmos de rock and roll, tendência na época em meados dos anos 50. Ao lado de Tim Maia, participou do grupo The Sputniks, em 1957, e no ano seguinte, entrou para o The Snakes, com Erasmo Carlos. Nessa época também foi que conheceu Wilson Simonal e Jorge Benjor.

Por volta de 1960, ele participou da Jovem Guarda como um dos principais artistas, ao lado de Erasmo Carlos e Wanderléia, o que lhe rendeu as canções ''É proibido fumar'' e ''O calhambeque'', paradas de sucesso na época.

Estrela da Fama de Roberto Carlos | Foto: Divulgação

Em 1970, Roberto Carlos passou ao ritmo romântico, onde decolou em uma carreira com reconhecimento internacional, e compôs os clássicos que conhecemos até hoje.

