Gosta de música eletrônica? Aproveite a live do Dj Makka nesta sexta

Dj Makka começou a carreira em 2008 | Foto: divulgação

Manaus – Amantes da música eletrônica terão um momento de descontração durante o isolamento social. Nesta sexta-feira (10), às 16h, o Dj Makka irá fazer uma transmissão ao vivo pela conta oficial no instagram @makka_dj . O set contará com estilos como Global Bass, Moombahton, e terá bastante interação com público.

Com a temática "Baile em Casa’’, a apresentação estará aberta para pedidos musicais e contará com decoração tropical, com objetivo de transmitir o clima amazônico.

Conhecido no cenário noturno e na área de produção de eventos, o Dj Makka inclui diversos gêneros em seus shows, como música caribenha, funk brasileiro, Dancehall, Reggaeton, Moombahton, Tropical Bass (house, house latino, tech house) e Global Bass (Electro Caribe, Tribal, Kuduro).

Dj vem agradando público on-line com apresentações | Foto: Divulgação

"Você não precisa sair de casa para se divertir! Então não perca a oportunidade e aproveite o melhor da música eletrônica no conforto do seu lar’’, disse Dj Makka

Conheça o Dj Makka

Sérgio Jaen iniciou em 2008 a carreira como Dj Makka, tocando em casas de shows e festas em Caracas, na Venezuela, onde é conhecido como um dos Djs mais influentes do país. Ele colaborou com artistas nacionais e teve destaque juntamente com artistas internacionais, chamando atenção pela influência no gênero caribenho com estilo próprio.

A performance de Makka é inspirada no Sound System jamaicano, e seus shows normalmente incluem cantores ou MCs em parceria.

Dj Makka em clube noturno | Foto: Divulgação

Há 2 anos o Dj atua na vida noturna de Manaus, se destacando pelas inovações nos cenários como lançamentos, clubes, festas e eventos. Makka interage com o público e o faz parte do show, convertendo o set em uma experiência sensorial onde a pista não para do começo ao fim da apresentação.