Festival online reúne bailarinos pela valorização da dança no Brasil

Pensando em uma forma de mostrar a força da cultura neste momento de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, o diretor/coreógrafo Caio Nunes criou o festival de dança X Dance Fest Online, que acontece no dia 25 de abril reunindo profissionais da dança de todo o país em prol da valorização e união do segmento.

Sem fins lucrativos, o evento, que está sendo realizado em parceria com o Magical Dance Tour, da empresária Fabiana Carvalho, tem como objetivo promover uma maior conexão entre escolas de dança, professores e alunos em tempos de quarentena. Trata-se de um movimento da cultura brasileira que levará entretenimento e arte online durante este período, mostrando a necessidade da cultura em nossas vidas.

"Aquela coreografia já criada e de conhecimento dos bailarinos pode ser ensaiada a distância, cada um em sua casa e sem contato com qualquer outra pessoa para apresentação no Festival. Toda a programação deverá ser apresentada no dia 25 de abril. Se preciso for, de acordo com o número de inscrições, teremos a programação estendida para o dia 26 pela manhã. A premiação, também on-line, será no dia 26 de abril, às 18h, através de uma live no perfil a ser divulgado. E ainda no X Dance Fest Online, haverá um quadro direcionado para a família, o ‘Dança Família’, que em breve divulgaremos mais informações, mas que nada mais é do que uma mostra sem vínculo competitivo, onde a família vai poder dançar em casa de uma forma bem descontraída e relaxada, para todos participarem deste movimento", explica o idealizador, Caio.

Os gêneros a serem julgados serão Ballet Clássico Livre, Ballet de Repertório, Dança Moderna / Contemporâneo, Jazz, Danças Urbanas, Danças Populares, Estilo Livre (trabalhos originais que misturam estilos e técnicas) e Sapateado. Entre as premiações, estão bolsas e workshops em cursos renomados no Brasil e em escolas de dança renomadas do exterior, além de isenção de taxa para dançar na parada do Disney Magic Kingdom durante o Magical Dance Tour 2020, voucher de produtos de dança da Ballare, Capézio e Allongé Dance, aulas na semana da dança do SPDRJ, bolsas de estudo para o Summer Brasil entre outras surpresas!

O formato do Festival Online traz ainda a oportunidade de Escolas de dança mais distantes e com dificuldade de deslocamento possam participar e mostrar seu talento sem as despesas e dificuldades para saírem de suas cidades, tornando o X DANCE FEST ONLINE um festival totalmente inclusivo. Cada bailarino fará uma contribuição simbólica de R﹩20,00.

"Nosso Festival é sem fins lucrativos e todo o valor arrecadado, não utilizado em eventuais gastos, será transformado em ajuda para os que estão na rua, expostos a epidemia e sem a possibilidade do isolamento social. Parte da verba será doada ao Retiro dos Artistas, queremos fomentar nosso segmento e mostrar a importância da união. O X DANCE FEST ONLINE é um movimento de união do mundo da dança, onde escolas de qualquer parte do planeta terão a oportunidade de se conectar, apresentar seus trabalhos, emocionar e espalhar sua alegria por dançar para todos que estiverem online com a gente", complementa Caio.

"Nesse momento difícil, em que estamos vivendo em isolamento social e fronteiras fechadas, queremos fazer um movimento artístico e unir as pessoas pelo amor a dança. Vamos movimentar nossa alma, corpo e mente. Vamos nos dar as mãos e acreditar em um futuro melhor para todos nós", comenta Fabiana Carvalho, Diretora Geral do Magical Dance Tour.

Inscrições

As inscrições para o X Dance Fest Online deverão ser efetuadas no site www.festivalonline.com.br onde será possível encontrar todas as informações sobre o evento e fazer a inscrição da Escola/Grupo de dança, bailarinos e coreografias que serão apresentadas no Festival.

Todas coreografias inscritas passarão por nossa Curadoria Artística/Direção para avaliação e seleção. A lista com todas as coreografias aprovadas e horário de apresentação será divulgada no dia 21 de abril.

Prazo: O prazo limite para inscrições termina no dia 14 de abril de 2020, às 23h59min. A organização do Festival poderá encerrar as inscrições antes desse prazo de acordo com o nosso limite de vagas

Premiações

A premiação será divulgada no dia 26 de abril de 2020 (domingo), a partir das 18h e acontecerá por meio de uma live, no perfil do @x_dancecaionunes no instagram. Ao receberem seus prêmios e contemplações, os vencedores se comprometem a compartilhar em suas redes sociais com fotos e vídeos, marcando o @x_dancecaionunes, @magicaldancetour e #xdancefestonline.

Local e horários

O X Dance Fest Online será realizado de forma online e transmitido via facebook @caionunescaionunes. Posteriormente, os vídeos estarão disponíveis no site idealplay.com.br e o acesso será gratuito. Por se tratar de um festival online, o "palco" será a própria casa do bailarino, no caso das transmissões ao vivo. DATA e HORÁRIO O X Dance Fest Online será realizado no dia 25 de abril de 2020 (sábado). A coordenação também solicita que todos reservem a data de 26 de abril de 2020 (domingo) para a premiação e apresentação de gala. No dia 25 de abril teremos 02 sessões com horários previstos conforme a seguir:

10h - Sessão Camarim "Camarim: local onde os artistas se preparam antes de entrar em cena".

18h - Sessão Corta Cena "Corta Cena: cortina com transparência muito utilizada no teatro onde os artistas reproduzem cenas atrás dela". *Horários sujeitos a alterações para melhor andamento do evento.

Regulamento

O regulamento completo está disponível no site ww.festivalonline.com.br.