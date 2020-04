Teatro Amazonas ganha iluminação especial no combate à Covid-19

Manaus - Na segunda-feira (6), das 18h às 22h, o Teatro Amazonas, patrimônio histórico nacional, ganhou iluminação especial na cor verde, em alusão ao combate ao novo coronavírus. A iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, visa inserir o espaço nas ações de enfrentamento à Covid-19.

“Vamos manter a iluminação até o domingo de Páscoa com a cor verde, que remete a esperança, é a energia que queremos mandar para as pessoas neste momento”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. “É importante o Teatro Amazonas, um ícone do nosso Estado, mandar essa mensagem para o mundo, entrar nesta corrente do bem”.

O titular da pasta adianta que o equipamento cultural também passará a ser um ponto de coleta da campanha “Amazonas Solidário”, do Governo do Estado, por meio da parceria entre as secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Assistência Social (Seas), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Cultura e Economia Criativa, e Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), para mobilizar a sociedade a cumprir as medidas de prevenção contra o Covid-19, recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Teatro iluminado em verde | Foto: Michael Dantas

Segundo ele, serão arrecadados produtos de limpeza e higiene, colchões, roupas, alimentos e eletroeletrônicos e as entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no sistema de drive-thru (retirada das doações sem que seja preciso sair do carro) para minimizar o contato com os doadores.

O Estado disponibilizou mais dois pontos de arrecadação, na sede da Seas, localizada na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada; e no núcleo da Pessoa com Deficiência da Sejusc, na rua Salvador, 456, Adrianópolis.

O ponto de apoio à pessoa em situação de vulnerabilidade social continuará na Arena Amadeu Teixeira.

Levantamento

O mapeamento de representantes de diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva da Cultura e da Economia Criativa no Estado é realizada com a proposta de identificar o perfil e a situação dos artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais criativos do Estado.

Iluminação visa ações de enfrentamento ao novo coronavírus | Foto: Michael Dantas

Para participar, os interessados devem responder a um formulário disponível no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e preencher o cadastro com dados socioeconômicos, além de específicos, como segmento que faz parte, frequência que realiza as atividades e tempo de atuação na área.

O mapeamento mostrará o cenário atual e norteará as ações emergenciais voltadas para profissionais da cultura e economia criativa no período de isolamento social. As demandas serão encaminhadas para a comissão técnica criada para avaliar as soluções cabíveis ao momento.

Na última sexta-feira (03/04), começaram as doações de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelo Governo do Amazonas. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa atendeu, com as cestas básicas, artistas de segmentos como artes cênicas, visuais, plásticas, circo, cultura popular, música, além de técnicos de iluminação, sonorização e produção.

