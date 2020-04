Festival de Calouros Sesc AM terá edição totalmente virtual

Manaus - Diante da pandemia mundial do novo coronavírus e por orientação dos órgãos de saúde pública, o Sesc AM informou por meio de nota, que tem adotado todas as medidas para diminuir a propagação da Covid-19. Porém, para o Sesc, o show precisa continuar. Sim, só que cada um na sua casa. Nesse sentido, o 40º Festival de Calouros Sesc se adaptou ao novo cenário e será totalmente virtual.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até às 23h59 do dia 15 deste mês no portal Sesc: www.sesc-am.com.br

Os já inscritos bem como os novos candidatos terão que enviar um vídeo de, no máximo, 3 minutos para audição/seleção online no email [email protected] .

O material será avaliado pela comissão técnica do Sesc, que selecionará 24 candidatos. Os escolhidos irão participar de eliminatórias com voto aberto do público.

Os três melhores pontuados por voto popular serão os vencedores do Festival de Calouros Sesc edição 2020 e cada um receberá um cachê de R$ 1 mil (mil reais), além de participação em projetos de música da instituição com estrutura de som e luz adequada, na forma de incentivo e divulgação de seu trabalho vocal, após a normalização das atividades.

Podem participar do concurso comerciários, dependentes e usuários com idade a partir de 18 anos. É proibida a participação de participantes das três edições anteriores (2017, 2018 e 2019) que tenham obtido uma das três primeiras colocações, cantores profissionais (com trabalhos autorais gravados) bem como duplas, grupos e bandas.

A edição terá premiação em dinheiro | Foto: Divulgação

Gravação do vídeo

O candidato deve gravar o vídeo cantando a música que pretende concorrer nas eliminatórias, nos formatos MP4 e AVI, com gravação realizada pelo celular, web cam ou câmeras fotográficas em boa qualidade de som e vídeo.

Os vídeos de celular deverão ser gravados na horizontal, com câmera traseira, fundo branco e, se possível, em ambiente claro e que não possuam eco ou interferência de carros ou avião, para isso utilize os fones de ouvido. O uso de playbacks e instrumentos harmônicos é permitido.

Eliminatórias e final

O festival terá 6 eliminatórias com 4 candidatos cada. A cada eliminatória será escolhido um finalista, mediante votação aberta do público no portal Sesc AM.

Cada candidato será responsável pela divulgação para votação entre amigos, parentes e sempre postar ou compartilhar em sua página nas redes sociais, marcando o @sescamazonas.

As eliminatórias serão realizadas entre os dias 27 de abril e 6 de junho deste ano. O resultado final está previsto para o dia 22 de junho, após uma semana de votação aberta.

*Com informações da assessoria