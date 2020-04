Fãs relembram show de Iron Maiden em Manaus

Na época, o show em Manaus teve um público de 20 mil pessoas | Foto: divulgação

Manaus - Há exatamente 11 anos, uma das maiores bandas de heavy metal do mundo se apresentava em Manaus. Iron Maiden trouxe à capital amazonense a turnê “Somewhere Back In Time’’ e movimentou 20 mil pessoas no sambódromo naquela noite de 12 de março de 2009.

A turnê, que passou por outras cidades brasileiras, foi considerada uma superprodução, com iluminação totalmente importada, contando com palco de 360 metros quadrados e 15 metros de altura. A área VIP teve acesso a buffet e espaço com 15 banheiros e três bares.

No dia do show, até fogos de artifícios foram lançados durante a apresentação. Quem estava lá e viveu toda essa experiência foi Erika Thalita, de 27 anos. “Sou fã desde criança por influência dos meus irmãos, e foi um sonho realizado ver aquela apresentação’’, compartilha.

“A entrada do vocalista Bruce Dickinson foi contagiante, o público foi à loucura do início ao fim’’, afirma Erika. “Era aniversário do baixista Steve Harris no dia, e cantamos parabéns na entrada dele, foi algo maravilhoso de presenciar’’.

Fãs relembram da apresentação em Manaus até hoje | Foto: divulgação

O espetáculo recebeu uma estrutura privilegiada, e Erika menciona como foi um diferencial no show. “Ver toda a organização foi algo que aumentou a expectativa’’.

O símbolo que aparece em capas de álbuns marcou presença também no show em Manaus, conforme conta Netanel Santos. “Quando Eddie entrou no palco, o Sambódromo quase desabou. Os fãs adoram e a presença dele não poderia faltar’’. Mascote da banda, Eddie é figura constante em apresentações do grupo.

" Foi algo sensacional estar presente no show da melhor banda de rock do mundo " Erika Thalita, fã de carteirinha da banda

Netanel esteve presente no show do Iron Maiden e assegura que foi uma experiência única. “A musicalidade e o timbre do cantor Bruce Dickson é insuperável. No dia, havia mais pessoas fora tentando entrar’’.

Durante a apresentação, o vocalista da banda usou um cocar indígena e encantou com seu vigor e irreverência.

O grupo estreou em Londres, no ano de 1976 | Foto: divulgação

Exigências

Os integrantes do grupo causaram fortes impressões com as exigências que fizeram à Fábrica de Eventos, organizadora do show. Entre os itens divulgados, Iron Maiden solicitou salas de massagem, 12 salas para camarim, e refeições bem específicas, com cervejas importadas, bebidas nacionais, Red Bull, frutas secas e pães.

História do Iron Maiden

No início dos anos 70, na Inglaterra, o jovem Steve Harris decidiu seguir a carreira de música junto com o colega Dave Smith. Steve passou pelos grupos Gypsy’s Kiss e Smiler até decidir criar sua própria banda de rock, Iron Maiden.

Iron Maiden se mantém como um dos grupos mais influentes e bem-sucedidos do heavy metal





O grupo estreou em Londres, no ano de 1976, com Ron Mathews na bateria, Steve no baixo, Paul Day no vocal e Terry Rando e Dave Sullivan nas guitarras e não demorou para conseguir apresentações em clubes locais.

Iron Maiden passou por várias alterações em sua formação, e, no início dos anos 80, conseguiu fama internacional com o disco The Number of the Beast. E, quatro décadas depois, com dezesseis álbuns gravados, seis álbuns ao vivo, certificados de ouro e diversas premiações.