Banda 'Naka & Os Piranha' lança novo clipe em formato de live

Manaus – A banda Naka & Os Piranha irá lançar uma nova música com participação do cantor paulista Bruninho. A faixa chamada ‘’Brisadeiro’’ será lançada nesta sexta-feira (10), às 16h20, nas principais plataformas digitais.

O grupo inovou na gravação do novo clipe, se reunindo remotamente para reproduzir em formato de ‘’live’’ a nova música. Marcelo Nakamura, vocalista do grupo, afirmou que a ideia foi inspiração em outros artistas que gravaram no mesmo formato.

‘’A pandemia traz com ela a possibilidade de novos meios criativos de se fazer e difundir a produção cultural’’.

O integrante Remi Chatain conta que com a responsabilidade de se manter em casa, o grupo se entusiasmou com o formato de ‘’live’’ para a gravação. "Com o início da quarentena explodiu a quantidade de lives nas redes sociais, o que nos inspirou a fazer o clipe neste formato".

Com percussão latinas e timbres de sintetizadores, a canção passa uma mensagem que para o amazonense Marcelo Nakamura é simples e clara. "Quebra de tabu. Estamos num momento em que as máscaras estão caindo e muito se fala em cannabis como meio de cura, além do seu uso recreativo".

O integrante Remi Chatain defende a ideia. "Mais do que passar uma mensagem, a música retrata várias dimensões da atualidade, como a legalização da cannabis para uso medicinal’’.

‘Naka & Os Piranha’ com o amazonense Marcelo Nakamura

Com 10 anos de carreira, o cantor e compositor nipo-brasileiro-amazônico Marcelo Nakamura conquistou destaque no cenário musical de Manaus ao se apresentar em eventos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e expandiu a carreira como músico em São Paulo em meados de 2018, onde formou a banda ‘’Naka & Os Piranha’’.

Formação do grupo | Foto: Divulgação

Com Nakamura na voz e guitarra, Remi Chatain no sax e beats, Bruno Duarte nas congas e, desde janeiro de 2020, o cubano Alexis Damián nos Timbales, o grupo encanta por seus ritmos amazonenses misturados com pop.

O grupo tem inspirações na cultura popular nortista e na música latina, em ritmos como carimbó, cumbia, brega, toadas, música latina e experimentalismos de uma forma geral. Para Nakamura, a banda também se incentiva em ‘’todas as manifestações culturais e tradicionais que fazem hoje a pluralidade do Brasil em termos de ritmo’’.