Concurso ‘Jovem Instrumentista’ divulga finalistas no Amazonas

Seleção de músicos para concurso jovem instrumentista no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Concurso Jovem Instrumentista anunciou os músicos e grupos selecionados para disputar a grande final, que será realizada no Teatro Amazonas, durante o 10º Festival Amazonas Jazz, em data a ser divulgada. A proposta do concurso, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, é revelar e premiar os novos talentos da música instrumental amazonense.

Os finalistas da categoria Solo e Duo são: Anderson Cavalcante de Farias, Ruan Victor da Silva Lamongi Moura, e o duo formado por Raphael da Silva Moraes e Stivisson Menezes Correia.

Na categoria Trio, Quarteto, Quinteto e Sexteto, foram selecionados o sexteto composto por Felipe Oliveira de Souza, Jose Julio Rodrigues Feitosa, Italo da Costa Vilhena, Everton Bezerra de Farias, Andryw Para dos Santos e Gilber de Araujo Valenca; o trio formado por Jhonata Monteiro de Sousa, Abner Pires e Gleidson Benchimol; e o quarteto dos músicos Murilo Lauschner Martins, Lorenzo Paolo Tomaselli, Andrey Lucas Ferreira Pontes e Salim da Silva Kapeny.

Seleção de músicos para concurso jovem instrumentista no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

A competição

As inscrições para a primeira edição do Concurso Jovem Instrumentista ocorreram entre julho e setembro de 2019, mobilizando mais de 30 candidatos.

Quem passou para a semifinal, realizada em março deste ano, precisou apresentar duas músicas de livre escolha ao vivo para a comissão julgadora da competição, formada pelo diretor artístico do Festival Amazonas Jazz e regente da Amazonas Band, Rui Carvalho; o pianista da Amazonas Band e professor de música no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Jonilson Cardoso Reis, o “Labamba”; e o saxofonista da Amazonas Band e idealizador da Orquestra de Beiradão do Amazonas (OBA), Ênio Prieto.

Para o regente Rui Carvalho, o Concurso Jovem Instrumentista entra para o repertório de legados do Festival Amazonas Jazz.

" Há 10 anos, o festival vem contribuindo não só para a formação e aprimoramento técnico de novos artistas, como para a manutenção dos grupos que integram o setor da cultura no Estado. Estamos incentivando uma nova geração de instrumentistas amazonenses, que terão a oportunidade de mostrar seu talento para o público e para a elite nacional e internacional do jazz, que estará presente no evento. " Rui Carvalho, Regente da Amazonas Band

FINALISTAS

Seleção de músicos para concurso jovem instrumentista no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Categoria Solo e Duo

• Anderson Cavalcante de Farias (Solo)

• Raphael da Silva Moraes e Stivisson Menezes Correia (Duo)

• Ruan Victor da Silva Lamongi Moura (Solo)

Categoria Trio, Quarteto, Quinteto e Sexteto

• Felipe Oliveira de Souza, Jose Julio Rodrigues Feitosa, Italo da Costa Vilhena, Everton Bezerra de Farias, Andryw Para dos Santos e Gilber de Araujo Valenca (Sexteto)

• Jhonata Monteiro de Sousa, Abner Pires e Gleidson Benchimol (Trio)

• Murilo Lauschner Martins, Lorenzo Paolo Tomaselli, Andrey Lucas Ferreira Pontes e Salim da Silva Kapeny (Quarteto)

www.emtempo.com.br , o maior portal de conteúdos do Amazonas