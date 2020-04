Editais e programas de apoio estão disponíveis para a classe artística

Nesse período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, órgãos ligados à Cultura criaram editais específicos para fomentar a produção artística e o trabalho de artistas de todos os segmentos. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa listou alguns programas emergenciais que estão com inscrições abertas e outras iniciativas que contemplam a classe artística. Confira!

Fica Na Rede, Maninho!

Até esta quarta-feira (8), artistas amazonenses ou residentes no Amazonas podem se inscrever no primeiro lote do edital “Fica na Rede, Maninho”, disponibilizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Serão selecionadas até 300 propostas, divididas em três lotes, nos meses de abril, maio e junho. As inscrições são realizadas exclusivamente no Portal da Cultura . O “Fica na Rede, Maninho” abrange vídeos nas áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e uma categoria denominada “Outras”, para projetos que envolvam duas ou mais linguagens artísticas, ou, que não se encaixem em nenhuma das modalidades na concepção do proponente.

Podem ser inscritos espetáculos e experimentações criativas de circo, dança, teatro, entre outros ligados às Artes Cênicas; de apresentações musicais; processos criativos ligados às artes plásticas, e também de exposições, instalações, grafite, fotografia, desenhos, pintura, esculturas, objetos, videoarte e artes gráficas; vídeos de narração de histórias e lendas, leitura dramatizada, performances literárias, recitais poéticos, declamação de poemas de cordel; e produções de curtas-metragens de ficção e documentário, dentre outros.

Arte como respiro: Múltiplos Editais de Emergência

O Itaú Cultural lançou o “Arte como respiro: Múltiplos editais de emergência”. Nesse primeiro momento - até o dia 10 de abril -, podem se inscrever, artistas de artes cênicas: teatro, dança e circo.

As inscrições devem ser feitas no site do Itaú Cultural . Serão contemplados 120 projetos: 90 trabalhos produzidos no período de isolamento social, gravados ou em tempo real; e 30 de espetáculos completos em material audiovisual, que foram produzidos antes da pandemia. Os contemplados receberão R$ 10 mil como remuneração pelo licenciamento dos direitos autorais da obra. Após a edição de artes cênicas, serão realizados editais para as áreas de música e artes visuais.

Fomento à Criação Teatral: Montagem

Para fomentar a criação e a produção artística no campo das artes cênicas, Itaú Cultural também abriu inscrições para o edital “Fomento à Criação Teatral: Montagem”, até o dia 10 de abril, com total disponível de R$ 400 mil para os selecionados e limite de R$ 200 mil por projeto.

A chamada selecionará dois espetáculos teatrais e subsidiará as montagens para uma curta temporada em São Paulo, a ser realizada na sede da organização em novembro de 2020. Podem participar da convocatória grupos, de qualquer região do Brasil, com histórico a partir de sete anos comprovado. Mais informações podem ser obtidas no site do Itaú Cultural.

Petrobras Cultural para Crianças - Artes Cênicas

Já a Petrobras Cultural está com seleção de projetos de dança, teatro e circo voltados para crianças até seis anos, que lidem com o ato do brincar, que levem conhecimento e despertem a curiosidade do público alvo. As inscrições estão abertas até 30 de abril e são feitas exclusivamente pelo ppc.petrobras.com.br/artes-cenicas-criancas/inscrições.

Serão aceitas propostas de projetos de circulação de espetáculos (inéditos ou de repertório); atividades em locais inusitados; novas narrativas e formatos. A chamada tem a verba total de R$ 3 milhões. Não há um valor máximo definido por projeto, mas deve ser compatível com os limites da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O edital exige que os projetos contemplem apresentações em cidades com menos de 150 mil habitantes e, pelo menos, uma capital nas regiões Norte, Nordeste ou Centro Oeste.

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade

Promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, maior premiação nacional no campo do Patrimônio Cultural, está com inscrições abertas para a 33ª edição.

Serão selecionadas 12 ações no campo do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cada premiado receberá R$ 20 mil. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Iphan , até o dia 18 de maio.

As ações serão pré-selecionadas pelas Comissões Estaduais, compostas por representantes das diferentes áreas culturais de cada Estado, presidida pelo superintendente. As ações vencedoras na etapa estadual serão analisadas pela Comissão Nacional de Avaliação, formada pela presidência do Iphan e por 21 jurados que atuam nas áreas de preservação ou salvaguarda do Patrimônio Cultural.

1° Salão Nacional de Artes Visuais da Quarentena

Sem premiação em dinheiro, o “1° Salão Nacional de Artes Visuais da Quarentena”, realizado totalmente de forma digital, tem como objetivo promover, incentivar e divulgar a produção de expressões artísticas relacionadas às categorias de pintura, desenho, gravura, arte digital, fotografia, colagem, mixed media, escultura, objeto tridimensional, performance, videoarte e GIFs, de artistas brasileiros ou estrangeiros com residência fixa no Brasil.

Os artistas selecionados receberão certificados e participarão do catálogo virtual do salão. As inscrições vão até o dia 10 de abril e podem ser feitas pelo e-mail [email protected] edital completo está disponível em https://spark.adobe.com/page/kNKuTVjZSDzfT/ .

*Com informações da assessoria