A espera acabou! Live de Berg Guerra acontece nesta sexta-feira (10)

Manaus - Após vários pedidos do público, Manaus vai receber a live mais esperada pelos fãs. O cantor Berg Guerra, nome conhecido do brega e do bolero da capital amazonense, anunciou por meio das redes sociais que irá realizar apresentação online com os maiores sucessos nesta sexta-feira (10), a partir das 20h.

Através do estúdio Star Music, a live será transmitida pelo Instagram, Facebook e canal do Youtube @bergguerraoficial.

O ‘’Buteco do Berg Guerra’’ será beneficente em prol dos artistas regionais e as doações podem ser feitas através dos números (92) 99462-9835 ou (92) 99313-4082.

Se prepare para cantar todos os sucessos do cantor, como "Mi Vida", "Te Quiero", "Porta Retrato" e "Eu Duvido".