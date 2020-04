Romero Britto disponibiliza livro de colorir para crianças

O lançamento e a disponibilização do livro contaram com apoio do Pátria Voluntária | Foto: Divulgação





Nas últimas semanas, muitas escolas fecharam as portas para conter o avanço do novo coronavírus (COVID-19). Para divertir as crianças e exercitá-las de forma criativa, o artista plástico Romero Britto produziu e disponibilizou gratuitamente um livro de colorir infantil.

O material foi disponibilizado, gratuitamente, pelo artista, que utilizou seu talento de forma totalmente voluntária para contribuir com o bem-estar e diversão das nossas crianças.

Para fazer download do livro, acesse o link no Stories ou digite https://britto.com/livro-de-colorir-gratuito/ no seu navegador.

O lançamento e a disponibilização do livro contaram com apoio do Pátria Voluntária, do Ministério da Educação, do Ministério da Cidadania e Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial de Cultura.

*Com informações do Ministério da Cultura