Lives solidárias arrecadam doações para artistas no Amazonas

Manaus- Está aberta a temporada de lives solidárias para arrecadar doações para artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais criativos, diante da crise ocasionada pelo Covid-19 . O público pode contribuir com depósito bancário, cestas básicas e produtos de limpeza e higiene.

A programação começa nesta quinta-feira (9), às 17h, com o projeto “Di Bubuia no Quintal”, no Facebook ( /milenadicastroebandadibubuia ). Segundo a cantora Milena Di Castro, a proposta surge como alternativa para ajudar artistas da capital e do interior que estão em situação de vulnerabilidade.

“Estamos todos no mesmo barco e queremos sensibilizar as pessoas sobre a solidariedade com o próximo, toda doação é muito bem-vinda neste momento”, afirma a vocalista da banda Di Bubuia. “Na primeira live, nossa meta é arrecadar 1.500 cestas básicas”.

Milena explica que o público pode entregar as doações no Teatro Amazonas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou contribuir por meio de depósito bancário na conta poupança 136961-0, agência 0020, da Caixa Econômica Federal.

“Muitos de nós sobrevivemos da nossa arte, essa corrente do bem será importante para alimentar muitas famílias”, comenta a cantora.

Na sexta-feira (10), é a vez do Circo Marcos Frota comandar a “Live do Bem”, transmitida pelo Instagram (@circomarcosfrota) e Facebook ( /circomarcosfrota ), a partir das 20h.

O gerente Sérgio Robattini conta que, além dos números do circo, o palhaço Chuvisco e o apresentador Giovanne vão circular nos bastidores para mostrar curiosidades, com direito a perguntas dos espectadores.

“Todo valor e produtos arrecadados serão encaminhados para pessoas com dificuldades financeiras devido ao impacto do novo coronavírus”, destaca.

O gerente informa ainda que, na sexta-feira, das 10h às 18h, vai ser montado um ponto de arrecadação no estacionamento do circo (avenida Belmiro Vianez, s/nº, Alvorada), em sistema de drive-thru (retirada das doações sem que seja preciso sair do carro), para receber alimentos e produtos de limpeza e higiene.

O público também pode participar de uma “vaquinha virtual” no site www.circomarcosfrota.com.br , e a contribuição pode ser feita em cartão de crédito ou boleto.

Agenda virtual

Em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, artistas e produtores culturais podem contar, a partir desta quarta-feira (8), com a “Agenda Virtual”, disponível no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ), para divulgar as apresentações realizadas nas redes sociais.

O titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, explica que o objetivo é oferecer apoio a diferentes iniciativas para driblar a crise na cadeia produtiva da Cultura e Economia Criativa.

“Os profissionais precisam se reinventar no período de isolamento social, e nós estamos trabalhando em várias frentes, oferecendo ferramentas para contribuir neste processo”, afirma o secretário.

A agenda virtual faz parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa”. Para incluir seu evento no calendário, basta fazer o cadastro, com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

*Com informações da assessoria