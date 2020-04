Lembra da apresentação das Spice Girls na sacada do Teatro Amazonas?

| Foto: Reprodução

Manaus - O grupo feminino Spice Girls conquistou o mundo em 1996, após o lançamento e sucesso do primeiro single ‘’Wannabe’’ e reuniu uma legião de fãs ao redor do mundo, recebendo o título de ‘’fenômeno global’’. No auge da carreira, os fãs manauaras tiveram a oportunidade de ver Emma Bunton, Melanie C, Melanie B e Victoria Beckham de perto. As “meninas apimentadas’’ fizeram uma breve apresentação na sacada do Teatro Amazonas.



Era 1997, ano em que o grupo decolou e se consagrou como ícone pop, e as Spice Girls passaram por Manaus para divulgar o novo álbum “Spiceworld’’. Como a coletiva de imprensa no Teatro Amazonas reuniu milhares de pessoas do lado de fora do local, as meninas aproveitaram a agitação dos fãs e resolveram realizar um mini-show na sacada do Teatro.

As Spice Girls conquistaram uma legião de fãs ao redor do mundo | Foto: divulgação

Fã das Spice Girls, Cristiane Valencia relembra com muita alegria a apresentação do grupo. “Eu estive lá no dia em que fizeram o mini-show, e foi uma loucura! Era gente gritando de todo canto, apesar de ser algo improvisado, o impacto que elas causaram foi o mesmo de um grande show’’.

Cristiane conta ainda que a experiência foi marcante. “É muito difícil um grupo grande visitar Manaus, ainda mais quando está no auge da carreira. Na época, eu era muito fã delas e lembro como fiquei eufórica por estar tão perto do grupo’’.

Spice Girls saindo do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Outra que lembra o que as “Spice Girls” causaram em Manaus naquele dia é Erica Souza. Na época, ela tinha 8 anos e não pôde ver a apresentação ao vivo, mas conta que toda a cidade ficou agitada por contado evento.

“Eu era super fã delas, fiquei triste por não ter ido, mas lembro que foi algo de outro mundo. Minhas colegas faltaram aula, todo o centro da cidade ficou movimentado, foi algo surreal’’.

Na passagem pela capital amazonense, as meninas se hospedaram no Tropical Hotel e conheceram o iate Amazonas, do governador da época Amazonino Mendes. Além disso, elas visitaram comunidades ribeirinhas e passaram por outros pontos da capital amazonense.





O grupo britânico nasceu em 1994, com a denominação de ‘’Touch’’, e só receberam o nome “Spice Girls’’ dois anos depois, quando começaram a fazer sucesso.

O single que garantiu a fama mundial do grupo foi ‘’Wannabe’’, em 1996, que alcançou o topo das paradas em mais de 30 países. O lançamento do álbum “Spice’’, no mesmo ano, vendeu mais de 30 milhões de cópias.

O álbum seguinte Spiceworld vendeu 25 milhões de cópias em todo mundo, o que as consagrou como o maior fenômeno pop britânico desde os Beatles.

O sucesso das meninas girou o mundo, com recorde de vendas em muitos países, mas a carreira da banda se limitou a apenas 4 álbuns, incluindo os já citados. Forever, o terceiro álbum, vendeu 10 milhões e o terceiro álbum, Greatest Hits, vendeu20 milhões.

Grupo foi um dos maiores fenômenos pop do mundo | Foto: Divulgação

O grupo foi perdendo força com o tempo e, em 2001, cada integrante seguiu carreira solo. Mas, em 2007, elas voltaram a se reunir e realizaram a turnê “The Return Of The Spice Girls”, recorde de vendas de bilhetes para os shows, e, em 2018, elas anunciaram a turnê ‘’Spice World Tour’’, que passou por Londres, Reino Unido e Irlanda.

Além do meio musical, o grupo Spice Girls foi considerado também um ícone de moda nos anos 90 e estrelaram o filme “Spice World’’, em 1997, mostrando um pouco da rotina antes de uma grande turnê.