Atenção criançada! A banda 'Di Bubuia' faz live nesta quinta (9)

Manaus – Nesta quinta-feira (9), a partir das 17h, a banda Di Bubuia irá realizar uma live solidária em prol dos artistas do Amazonas na página oficial no Facebook. A chamada ‘’Di Bubuia no Quintal’’ tem o público infantil como foco e receberá contribuições por meio de transferência bancária e doações de alimentos não perecíveis e cestas básicas podem ser entregues no Teatro Amazonas, Centro Histórico de Manaus, de segunda a sexta, das 08h às 17h.

A gravação será realizada no quintal de um dos integrantes e contará com 5 músicos do grupo para evitar aglomeração. ‘’A banda é formada por 10 pessoas, mas tentamos reduzir ao máximo a quantidade, afinal, temos que dar bom exemplo para as crianças’’, afirma Milena Di Castro, integrante da banda.

A iniciativa tem o principal objetivo de fortalecer a classe artística em Manaus, que foi severamente afetada pela pandemia do covid-19. "Decidimos criar essa corrente do bem para ajudar as famílias dos artistas nesse momento difícil’’, conta Milena.

Di Bubuia com as crianças

Integrantes do Di Bubuia | Foto: Divulgação

Há 15 anos no ramo musical, o grupo chama atenção da criançada pelas apresentações divertidas que mistura o som de latas, brinquedos e instrumentos produzidos a partir de materiais descartáveis. A banda tem o conceito de sustentabilidade e educação nas performances.

O grupo é composto pelos músicos, que também são profissionais de educação infantil, Milena di Castro (vocais e latas), Emine Assis (vocais e efeitos), Marcos Chaves (vocais e baixo), Frank Saboia (guitarra), Márcio Lima (violão de 12 cordas), Voulner Sá (bateria infantil), Alê Werneck (percussão), Moleke (percussão), Marcus Vinicius di Castro (percussão).

O projeto iniciou na gravidez da vocalista Milena di Castro e implantou os instrumentos sustentáveis através de ideia do percussionista falecido, MauMao. ‘’Unimos a vontade de musicalizar do MauMao com a ideia de música infantil como forma de educar e surgiu o Di Bubuia’’, conta Milena.

Milena Di Castro, vocalista do grupo | Foto: Divulgação

Fazem parte do repertório do grupo músicas autorais e de compositores consagrados da MPB como Toquinho, Vinicius de Moraes, Raul Seixas e Palavra Cantada.