Parintinense se dedica à pintura durante quarentena

A pintura foi o refúgio que o artista encontrou para o ajudar na quarentena | Foto: divulgação

Manaus - O artista plástico parintinense Jair Mendes, de 77 anos, conhecido no cenário cultural do Amazonas pelas contribuições ao Festival Folclórico de Parintins, decidiu utilizar o período de quarentena para retomar a paixão pela pintura.



Em entrevista exclusiva ao Portal EM TEMPO, Jair Mendes compartilha que sempre trabalhou próximo à arte. A pintura era um dos principais seguimentos, tendo várias obras em sua carreira, mas o Festival Folclórico de Parintins foi ocupação a que se devotou.

“Dediquei minha vida com muito amor ao Caprichoso e Garantido, dei o movimento ao boi-bumbá.

Este ano planejava participar pela última vez no evento, tinha grandes expectativas’’, revela o artista, que é considerado o pai dos bumbás. Ele foi o responsável por criar o boi biônico, que reproduz os movimentos de um boi real.

Arte como refúgio

Com a impossibilidade da realização do Festival, que ainda não tem uma data definida para acontecer neste ano, devido à pandemia, e ainda abalado com a perda da esposa Ana Maria Mendes, em 2019, Jair se voltou à pintura neste momento de isolamento social. “Eu tive a ideia de pintar para me distrair, já tinha o desejo antes, tinha inclusive todos os materiais em casa, mas só agora comecei de verdade’’.

Segunda obra do artista sofreu alterações | Foto: Jean Mendes

A arte foi o refúgio que o artista encontrou para o ajudar em meio às dificuldades desse período complicado que vivemos. “É algo que eu gosto muito, não me canso. Como estou sozinho em casa, dedico todo o tempo necessário para pintar minhas telas’’.

Para o primeiro quadro, Jair Mendes escolheu o estilo abstrato para desenhar pássaros. A sua segunda tela estampa o amor pelo boi-bumbá. “Afinal, é minha maior paixão’’, declara o mestre.

Orgulhoso e exigente, Jair conta que demorou um dia e meio para finalizar e realizou retoques na segunda pintura por estar insatisfeito com a anatomia. “Se tem algo errado, eu ajusto. Apesar da idade, prezo muito pela qualidade do meu trabalho, e sei que não deixo a desejar". O artista trabalha agora na terceira tela. “A Lenda da Cobra Grande’’, releitura de uma famosa obra para o Festival Folclórico de Parintins.

O homem de vários talentos compartilha que a intenção é produzir em torno de 20 pinturas e realizar exposição para vender após o período de quarentena.

“Quero fazer mais artes abstratas e até um retrato da minha neta. Pretendo continuar pintando pelo tempo necessário, é algo que me dá muito prazer, considero como uma terapia”, garante. O artista comenta que já recebeu propostas para venda dos quadros, inclusive de outros estados, o que o animou bastante.

“Já temos uma encomenda de Bahia, mas só quero vender o restante após ter completado todo o trabalho’’, afirma.

Jair Mendes é conhecido pela sua carreira no Festival Folclórico de Parintins | Foto: Ramon Correa/Divulgação

Repercussão

Admirado com o empenho do pai, Jean Mendes compartilhou com amigos e com a família o trabalho que ele estava realizando. O retorno foi muito positivo. “Ele recebeu vários elogios e todo mundo ficou interessado, isso o incentivou mais ainda a pintar’’, diz o filho de Jair.



‘’Toda a família vem o incentivando com a pintura, é algo que dá prazer a ele, então ficamos felizes de ver isso acontecer’’, compartilha Jean Mendes.

