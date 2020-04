Cena de Bacurau é recriada para incentivar a quarentena

Em vídeo recriando cena do filme Bacurau, que se tornou um fenômeno do cinema nacional em 2019, os personagens da obra reforçam a importância do isolamento social. ''Se puder, fique em casa'', dizem no vídeo.

Usando o humor sarcástico característico do filme, o diretor Kleber Mendonça Filho (Aquarius) divulgou nesta quarta-feira (8) uma cena modificada da atração para incentivar o público a permanecer em quarentena.

Confira: