De Gusttavo Lima a Leoni: confira as lives deste sábado (11)

Gusttavo Lima, Dennis DJ, Valesca Popozuda e Leoni são algumas das opções para curtir em casa | Foto: Divulgação

Manaus - Seguindo o período de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, diversos artistas têm realizado apresentações por meio de transmissões ao vivo, com as chamadas lives. Neste sábado (11), Gusttavo Lima, Dennis DJ, Valesca Popozuda e Leoni são algumas das opções para curtir em casa.

No último dia 2, Gusttavo Lima realizou a primeira edição da live "Buteco em casa", cantando ao todo 100 músicas, com os principais sucessos da carreira. A transmissão alcançou mais de 13 milhões de visualizações em cinco horas e seis minutos. O sertanejo vai ao ar às 19h (horário de Manaus), no canal do YouTube.

O calendário de lives se destaca pela grande variedade de opções, que vão desde o funk "proibidão" de Valesca Popozuda, que faz a segunda apresentação à meia noite, no perfil oficial do Instagram. Tem também MPB clássica, trazida por Oswaldo Montenegro - às 20h30, também no Instagram .