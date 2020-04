Michel Teló faz live solidária no domingo de Páscoa

Além dos principais sucessos da carreira como os hits "Ai Se Eu Te Pego" e "Fugidinha", Teló contou também versões adaptadas de músicas de outros artistas | Foto: Reprodução/ Instagram @micheltelo

Manaus - O canto sertanejo Michel Teló é um dos responsáveis por agitar as famílias em casa durante a quarentena com um show, por meio de uma transmissão ao vivo, neste domingo (12) de Páscoa. A apresentação é parte do projeto #UnidosPelaMúsica, que visa arrecadar dinheiro para apoiar o UNICEF na compra e distribuição de produtos de higiene e saúde às famílias carentes.

Além dos principais sucessos da carreira como os hits "Ai Se Eu Te Pego" e "Fugidinha", Teló contou também versões adaptadas de músicas de outros artistas. A transmissão começou às 13h no site do PagSeguro PagBank. Você também pode acompanhar nos canais do YouTube do PagSeguroe também do Michel Teló.

"Vamos estar juntos nesse momento de união. Eu gostaria de estar reunido com minha família, mas cada um está fazendo sua parte para depois poder se encontrar. Em breve a gente mata essa saudade. (...) Espero que todos estejam se comportando em casa, a gente está puxando a orelha do meu pai e da minha mãe para não sair de casa", comentou o cantor durante o show.

#UnidosPelaMúsica

O show é parte do projeto #UnidosPelaMúsica, que está recebendo doações por meio do site , nos valores R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20 e R$ 30. A organização ressalta que os interessados podem continuar doando mesmo após o fim da live e os valores podem ser maiores que os estipulados pela campanha.

Com a recomendação e a instituição progressiva do isolamento social, para evitar a disseminação do novo coronavírus, o #UnidosPelaMúsica se propõe a levar entretenimento e arrecadar dinheiro para apoiar o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) na compra e distribuição de produtos de higiene e saúde às crianças e famílias mais vulneráveis.