Páscoa on-line: igreja e família se ajustam para celebração

Cada família ficará na sua casa com seu pão e suco de uva, para participar da santa ceia, simbolizando o corpo de Jesus Cristo | Foto: Leonardo Freitas/ Chama Church

Manaus - Nos bancos da igreja, nenhum fiel. Estão todos em suas casas preparados para assistir o culto especial de Páscoa que está programado para ocorrer neste domingo (12), às 19h, pelas redes sociais. Esta é a realidade da igreja Chama Church, em Manaus, que programou com todos os membros da igreja e convidados para participarem da santa ceia on-line em suas casas.



O culto especial de Páscoa será exibido via transmissão on-line pelo Facebook e YouTube da Chama Church. Cada família ficará na sua casa com seu pão e suco de uva, para participar da santa ceia, simbolizando o corpo de Jesus Cristo.

“A Páscoa no período da pandemia é uma oportunidade única de a humanidade eliminar as distrações que roubavam o real sentido Pascoal. E voltar-se para o verdadeiro espírito da ressurreição que é Cristo vivo, a esperança da glória, é um tempo de renascimento. É um tempo de recomeços, rever valores, como: família, espiritualidade, vida em comunidade, afetividade, generosidade”, diz o apóstolo da Chama Church. Richard Mattos, que vai estar à frente do culto especial de Páscoa desta noite.

Para o apóstolo, a mensagem da Páscoa é uma mensagem de fé e esperança | Foto: Max Ferreira/ Chama Church

Para o apóstolo, a mensagem da Páscoa é uma mensagem de fé e esperança. Ela nos diz que nem a morte é o fim. “Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou.”



Cultos

Desde o dia 20 de março a igreja Chama Church está transmitindo os seus cultos on-line | Foto: Max Ferreira/ Chama Church

Desde o dia 20 de março a igreja Chama Church está transmitindo os seus cultos on-line. Na igreja está somente um número reduzido de pessoas da comunicação, louvor e o pregador da igreja.



Pastor on-line

Os pastores estão de plantão no WhatsApp para pedidos de oração, conselhos e orientações daqueles que sentirem necessidade. Além disso, as células (reunião em grupo entre discípulos e líderes para orar e estudar sobre a bíblia) está sendo feita pelo aplicativo Zoom.

Outras ações

A igreja Chama church, pastores e membros da igreja estão ajudando outros membros que estão com dificuldades financeiras diante desta pandemia. Os ‘irmãos em Cristo’ estão ajudando com cestas básicas de alimento e kit de higiene e limpeza.

SERVIÇO

O quê: Culto Especial de Páscoa com santa ceia on-line

Horário : 19h (Horário de Manaus )

Onde assistir: Facebook ou Canal no YouTube com o nome “Chama Church” ( https://bit.ly/34pQugy )

Informações: (92) 98404-5474