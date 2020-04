'Líbito' vem conquistando o cenário musical amazonense

Manaus - Formada em 2016, a banda Líbito, composta pelos amazonenses Ronyson Fagundes, Luciano Guimarães, Gabriel Guimarães e Victor Vasconcelos vem ganhando destaque no cenário musical de Manaus e já integrou festivais e eventos da capital amazonense.

Ronyson Fagundes, vocalista e guitarrista da banda, conta que o projeto começou com o fim de duas bandas de que participava. “Na época, eu estava bem animado em tocar e quis dar continuidade, pois sabia que poderíamos ir muito além’’.

Com isso, Ronyson chamou alguns integrantes das bandas Ackliv e Distúrbio, que encerravam a trajetória, e iniciou Líbito. “O primeiro ensaio foi mágico, eram integrantes que estavam tocando juntos pela primeira vez, mas a sintonia era como se estivessem juntos há bastante tempo’’.

A formação inicial do grupo sofreu alterações e novas adições. Para o vocalista, a química da banda é ainda melhor. “Temos um som sincero, e todos têm a mesma vontade de fazer música’’.

Banda Líbito preza em ter interação com o público | Foto: Divulgação

Em 2017, o grupo lançou o primeiro EP chamado Ação e Reação, com 6 faixas, e, em 2019, lançou o primeiro álbum chamado ‘’Líbito’’, que pode ser ouvido no Spotify ou no Youtube .

Inspirações

Com influências como Fresno, Citizen, The Story So Far e Basement, Líbito investe no gênero musical hardcore melódico, rock alternativo e emo. Ronyson compartilha que cada integrante tem preferência pessoal e traz o próprio estilo para as músicas. “Isso garante sempre um som diferenciado e especial’’.

A mistura de gêneros inspirou o primeiro álbum, intitulado ‘’Líbito’’, lançado há 7 meses. O CD foi gravado na transição entre integrantes, o que resultou em cinco músicas gravadas pela composição antiga, e quatro gravadas pela atual formação. “Foi difícil, as músicas tiveram características diferentes devido à transição, mas o resultado foi muito satisfatório, é a nossa maior realização’’.

Durante a gravação, dois integrantes deixaram o grupo ao receber propostas de viagens. Nesse momento, o baterista Gabriel Guimarães e o baixista Victor Vasconcelos entraram na Líbito como promissores membros para acompanhar Ronyson e o guitarrista e vocalista Luciano Guimarães.

Público se anima com apresentação da banda Líbito | Foto: Divulgação

Após o lançamento do primeiro álbum, o grupo recebeu várias respostas positivas do público, e já foi reproduzido mais de 10 mil vezes no Spotify.

A banda Líbito já participou de dois festivais e mantinha uma agenda movimentada após o lançamento do álbum. “Agora, não podemos realizar shows devido o momento de pandemia, mas ver cada vez mais as pessoas conhecendo nosso trabalho é um sonho que a gente vive’’, afirmou.