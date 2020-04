Shakira cantou no palco do Teatro Amazonas há 23 anos

Manaus - A latina mais adorada pelo mundo pop emergia, no meio musical no ano de 1996, com gravações ainda em espanhol. No mesmo ano, Shakira realizou a turnê do álbum “Pies Descalzos’’, o terceiro álbum da carreira, o que garantiu a ela influência na América do Sul. A turnê da cantora passou por Manaus no dia 30 de novembro. O show no palco do Teatro Amazonas permanece na memória dos fãs mesmo após 23 anos.

Shakira cantou faixas que se tornariam símbolo, como o hit “Estoy aqui’’ e outras músicas como “¿Dónde estás corazón?”, “Pies descalzos, sueños blancos”, “Un poco de amor”, “Antología” e “Se quiere, se mata”.

O fã Gláucio Fonseca relembra a icônica apresentação da artista que hoje se consagrou mundialmente. “Na época, Shakira era o que mais tocava nos rádios, ela ainda não tinha chegado ao ápice da carreira, e ainda assim conseguiu reunir um público enorme na apresentação’’.

Shakira se tornou a primeira artista sul-americana a atingir primeiro lugar nas paradas americanas | Foto: Divulgação

A latina deu passos largos na carreira, gravando “Pies Descalzos’’ em 1995. No ano seguinte, já era sucesso emergente no mundo todo. “A fama dela surgiu muito rápido, Manaus teve sorte em poder presenciar esse fenômeno’’.Em relação ao show no Teatro Amazonas, Gláucio elogia Shakira na apresentação. “Ela foi muito humilde com os fãs, não teve atrasos, me considero abençoado por estar presente naquele show. Não teve momento ruim em toda a performance. Ela é incrível’’, afirmou.Ascensão Mundial

Em 2001, a cantora já recebia atenção internacional e lançou o primeiro álbum em inglês “Laundry Service’’, com o single “Whenever, Wherever’’, que consagrou seu nome no cenário mundial, atingindo o 1º lugar nas paradas de 20 países.

| Foto: Divulgação

A estudante Savana Monteiro, de 20 anos, lembra que “Hips Don’t Lie’’ foi a primeira música que ouviu da diva. O single foi lançado em 2005 e garantiu o feito da única artista sul-americana a atingir o 1º lugar nas paradas americanas.“Minha mãe é fã, e não lembro bem o momento que me tornei fã também, mas acompanho e ouço as músicas da Shakira até hoje’’.

A carreira de Shakira decolou a partir desse momento, a artista já recebeu inúmeros prêmios em 25 anos de trajetória, ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood e vendeu mais de 125 milhões de discos e singles em todo o mundo. Além disso, colaborou com diversos artistas, como Rihanna, Maluma, Beyoncé e foi tema oficial da Copa do Mundo de 2006 com o hit ‘’Waka, Waka’’.

Cantora carrega longa trajetória de sucessos | Foto: Divulgação

Hoje, Shakira é casada com o jogador espanhol Gerard Piqué, com quem tem dois filhos, Sasha e Milan.