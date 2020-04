Gosta de vinho? Tem delivery da bebida em Manaus

A bebida milenar está sendo vendida por Delivery em Manaus | Foto: reprodução

Manaus - Um bom vinho é a pedida perfeita para quem está de quarentena e não pode mais se reunir com os amigos. De um lado, estão os consumidores que não abrem mão da especiaria; de outro, os empresários que já disponibilizam vinhos para entregar no conforto do lar de cada cliente, como uma forma de driblar a crise.

A dentista e produtora cultural Carol Pedrosa é uma das consumidoras que não abre mão da bebida. Ela comenta que continua consumindo o vinho, mas em quantidades menores, pois sente falta da companhia de amigos para acompanhá-la.

“Tenho consumido bem menos do que o normal, pois a melhor forma de beber vinho é compartilhando e criando momentos com pessoas amadas. Tenho bebido vinho geralmente em ocasiões ‘especiais’. Quando faço ligações de vídeo com amigos, quando cozinho um jantar diferente ou quando tem alguma programação diferente, como um show on-line, ou as festas do Big Brother Brasil. Eu tenho pedido por Delivery. Não me sinto segura em sair de casa, e tenho evitado ao máximo. Só saio de casa em extrema necessidade. E quando as garrafas são entregues, higienizo uma por uma antes de guardar. Todo cuidado é pouco nesse momento tão delicado que estamos vivendo”, explicou.

Os petiscos são ótimos com a bebida | Foto: reprodução

Carol explica também o gosto pela bebida e como ela cai bem em todas as ocasiões. “Eu gosto muito de vinho tinto, geralmente compro mais da uva Carmenere. Adoro os vinhos chilenos. Dos brancos, amo Chablis e Sauvignon Blanc”, enfatizou.

A empresa Grandcru Manaus, franquia especializada em vinho no Brasil, localizada na avenida Ephigenio Salles, 2300 - loja B1 e B2, Condomínio Mundi, está disponibilizando as vendas no modo Delivery.

“As vendas caíram, porém ainda é pouco expressivo para o real cenário. Nosso Wine Bar está temporariamente fechado, mas ampliamos nosso serviço de delivery para atender nossos clientes nesse momento. Nossa equipe está treinada e equipada para manuseio e higienização dos rótulos, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Além disso, nossos consultores estão à disposição através do WhatsApp para qualquer dúvida ou informação sobre nossos vinhos”, explicou a assessoria.

Para quem deseja fazer o pedido ainda para esta Páscoa pode entrar em contato com a empresa pelo número (92) 99401-3220 e fazer a encomenda.

Um bom vinho nessa quarentena é a pedida | Foto: Reprodução

História

O vinho vai muito além de ser uma simples bebida, ele faz parte da história econômica, gastronômica e religiosa do mundo. Gregos a consideravam como uma bebida vinda direto dos deuses. Cristãos a consideram como bebida sagrada, usada somente na Santa Ceia, um memorial sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

Usados em rituais, sacrifícios e como marcos de vitória sobre os povos inimigos como era o caso dos romanos em batalhas. Ao contrário da atualidade, a preferência era pelo vinho doce. As uvas colhidas o mais tarde possível ou ressecadas ao sol para concentrar o máximo de açúcar possível.

Atualmente, fabricado com técnicas ainda menos rústicas, o vinho continua a ser apreciado. Nos últimos 30 anos, vem crescendo em produção, venda e o consumo de vinho no Brasil, mas ainda é menor, considerando outros países que possuem a bebida como tradicional. Uma coisa é certa, a bebida natural da uva ultrapassa civilizações e agrada o paladar de muitos.

O vinho é mais que uma bebida para Carol Pedrosa | Foto: Arquivo pessoal

Vinho combina com...

Para os amantes de vinhos, a combinação de paladares é a receita essencial durante a degustação. A enogastronomia -arte de harmonizar os vinhos e os alimentos- traz dicas de como combinar sabores e receitas. Veja dicas.

Peixes e aves combinam melhor com vinhos brancos e carnes vermelhas com vinho tinto, essa é a primeira regra, mas há mais dicas. Carnes magras, pratos temperados e picantes combinam com vinhos de safras mais jovens, como por exemplo, o vinho rosé.

Para o tradicional churrasco em família, é essencial provar de uma bebida mais madura, porém os vinhos mais jovens também podem ser inclusos no cardápio. Os filés com os tintos Pinot Noir são ótimos.No caso da costela, é indicado o Chianti ou Cabernet. O contrafilé, use um Syrah ou Cabernet. No caso de outros cortes, os mais interessantes são o Cabernet Souvignon ou Syrah.

O que combina com um bom vinho também são as massas, ótima influência da culinária italiana. Risotos combinam com vinho branco, massas são ideais com vinhos leves. Queijos e frutos do mar combinam com espumante. Para frutos do mar são ideais com vinhos brancos e leves. Agora, para um bom bacalhau cai bem os vinhos verdes ou tintos.

A bebida milenar é apreciada por muitos amazonenses | Foto: Reprodução

No caso de aperitivos, os vinhos chamados “coringa” (espumantes e vinho branco), são ideais para reunir amigos e combinação de todos os sabores. Para embutidos como salsichas é bom optar por vinhos brancos e espumantes.

Para acompanhar as sobremesas, como rabanada, brigadeiro de colher, frutas frescas ou torta de nozes, o vinho do Porto é ótimo. Os vinhos Late Harvest (Colheita Tardia), sejam eles Argentino, Chileno, Italiano, Francês, Israelense ou Húngaro, combinam.

Para Carol, amante do vinho a combinação está em memórias e momentos compartilhados no abrir de cada garrafa. "O vinho combina com criação de memórias. Cada rolha guarda uma história de algum momento especial e por isso é tão importante para mim ter sempre alguém com quem compartilhar", enfatizou.

Benefícios do vinho

A bebida possui benefícios sim, mas é importante lembrar que tudo exagerado é prejudicial para a saúde. Nutricionistas apontam a bebida como anti-inflamatória, diminui os riscos com problemas cardíacos, combate tromboses e reduz a pressão arterial.

Um ouro benefício está na melhora da digestão, pois aumenta a produção do suco gástrico. A prevenção ao câncer é outro ponto mencionado, as propriedades antioxidantes combatem os radicais livres.