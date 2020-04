Leitura aproxima pais e filhos durante quarentena

A leitura é uma boa forma de aliviar a tensão em convivência com as crianças | Foto: divulgação

Manaus - Em tempos de quarentena, o período que a família permanece dentro de casa pode se tornar cansativo ou entediante. Várias são as opções de entretenimento, especialmente se tiver a companhia de crianças, mas um hábito que vem ganhando força é o da leitura.



De acordo com a psicóloga infantil Edilaine Lima, a leitura é uma boa forma de aliviar a tensão em convivência com as crianças, e tende a aproximar pais e filhos. “É uma atividade que estimula a criatividade e incentiva as crianças a formarem o vocabulário e se expressarem melhor’’.

Desafio literário

Essa é a alternativa que a mãe Luciene Martins escolheu para passar o tempo com os filhos de 14 anos e de 9 anos durante a quarentena. Ela conta que a ideia surgiu ao perceber que as crianças passavam muito tempo vendo televisão ou usando o celular. “Começou com um desafio, eles tinham que ler um livro todo, me contar a história dele, e eu pediria pizza como recompensa’’.

Os pequenos gostaram da ideia, e não demorou para virar um hábito. “Minha menina sempre gostou muito de ler, e eu incentivei, principalmente agora. O meu filho começou a leitura somente esses tempos, e no começo não gostou muito, mas aprendeu a apreciar’’.

A mãe compartilha que criou o hábito de ler junto com os filhos todo dia, principalmente na hora de dormir ou quando as crianças estão muito agitadas, e revela o gosto de cada um. “Minha filha gosta muito da série de livros ‘O Diário de Um Banana’, e já leu ‘Meu Pé de Laranja Lima’ e ‘Pollyanna’ este mês’’.

Já o garoto de 9 anos prefere histórias em quadrinhos e aos poucos avança para livros de ficção. “É um grande passo, pois ele adora videogames e demorou a ser alfabetizado, vejo com bons olhos esse avanço’’.

Para incentivar mais ainda a leitura, a mãe conta que permitiu que os fkilhos escolhessem os próprios livros para o desafio. “Entramos em um site e eu disse para cada um selecionar dois livros, e foi uma festa! Eles gostaram e ficaram animados para a chegada dos exemplares’’.

A leitura pode ajudar os pais com os filhos durante a quarentena | Foto: Divulgação

Outra que adotou a leitura com os filhos em casa foi Andressa Barbosa. Ela revela que o filho de 8 anos “devora” os gibis da Turma da Mônica. ‘’Ele gosta muito de ficar no celular, então uni o útil ao agradável e baixei um aplicativo que ele consegue ler os gibis gratuitamente’’.

A estratégia deu certo, agora, mãe e filho dividem o amor pela leitura. “Eu gostava muito da Turma da Mônica quando era mais nova, fico feliz que ele goste também. Inclusive, consegui reviver esse tempo lendo com eles alguns gibis’’.

Indicações de leitura

Cada criança tem uma preferência diferente em relação a livros e existem vários gêneros que vão de comédia, aventura, a ficção, que pode agradar os pequenos, confira algumas indicações:

Saga Harry Potter

O órfão Harry Potter foi criado pelos tios e vive infeliz até o seu aniversário de 11 anos, quando recebe a visita de um bruxo com o convite para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

O Guia do Mochileiro das Galáxias

Contendo uma série de cinco livros, o enredo segue as aventuras de vários personagens que coletam informações turísticas para o Guia do Mochileiro das Galáxias.

O pequeno príncipe

Um piloto cai do seu avião e encontra uma criança no meio ao deserto, que diz ter vindo de um planeta distante. Juntos, eles repensam valores e dividem recordações.

Alice no País das Maravilhas

O livro conta a história de uma menina chamada Alice, que, ao seguir um coelho falante, cai em uma toca e se vê presa em um mundo de fantasia.