Novo baiano: morre cantor Moraes Moreira, aos 72 anos

RIO de JANEIRO (RJ) - O cantor e compositor Moraes Moreira morreu nesta segunda-feira (13) aos 72 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi revelada. "A gente ainda não sabe o que ocorreu. Nem eu e nem as irmãs sabemos", disse Eduardo Moraes, irmão do cantor.

O corpo do cantor, que morava sozinho em um apartamento, foi encontrado no imóvel na manhã de hoje. Ainda não há informações sobre quando e onde será o sepultamento.

Vida e obra

Nascido Antônio Carlos Moreira Pires, na cidade de Ituaçu, Moraes começou a carreira tocando sanfona em festas de São João. Na adolescência, aprendeu a tocar violão enquanto estudava em Caculé. Depois, se mudou para Salvador e conheceu Tom Zé. Formou com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão os Novos Baianos, ficando com o grupo de 1969 até 1975.

Com Luiz Galvão, compôs a maioria das canções do grupo, que é responsável por um dos discos mais icônicos da música brasileira, "Acabou Chorare", de 1972. Três anos depois, saiu em carreira solo, lançando mais de vinte discos.