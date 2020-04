Artistas do AM se apresentam em lives transmitidas pelo EM TEMPO

Vários fãs acompanharam a live do cantor Berg Guerra | Foto: divulgação

Manaus - Com o objetivo de dar visibilidade e ajudar artistas amazonenses nesse período de pandemia, O Portal EM TEMPO e a WebTV EMTEMPO , em parceria com a Harpia WebTV, realizaram a transmissão de dois shows on-line no último sábado (11). As lives foram um sucesso e tiveram mais de 200 mil visualizações até esta segunda-feira (13).

A festa começou com a live solidária com “Tambores do Tempo” e o grupo “Regional Andirá”, por volta das 17h, com toadas dos bois Garantido e Caprichoso. A transmissão atingiu 16 mil pessoas que cantaram e dançaram com a banda e puderam pedir músicas.





Como na internet não tem fronteiras, uma internauta prestigiou o show da Suíça. “Estou assistindo a live aqui da Suíça. Saudades”, afirmou Lane Lima.

Outra internauta parabenizou o projeto e falou da importância da valorização dos artistas regionais. “Parabéns! Realmente temos que prestigiar nossos cantores regionais’’.

Logo em seguida foi a vez de Berg Guerra. A live era bastante esperada para o público, que chegou a fazer campanha nas redes sociais para o cantor fazer uma transmissão.

Mais de 2 mil fãs acompanharam simultaneamente a apresentação de quase 3h. Nesta segunda (13), a live já possui 193 mil visualizações.

O artista cantou sucessos como ''Te Quiero'', ''Porta Retrato'' e ''Eu Duvido'', garantindo elogios do público. O fã Zico Santos acompanhou a transmissão e aplaudiu a iniciativa. “Parabéns pela iniciativa e parabéns pela música boa’’.

Durante a transmissão, Jonas da Costa também reconheceu a qualidade da live. “É um espetáculo o show desse gigante da música amazonense’’.

O cantor Berg Guerra agradeceu a participação do público, a assistência da banda e finalizou a live reconhecendo o apoio do Portal EM TEMPO. “Só tenho a agradecer, é uma honra estar aqui e reconheço toda equipe que fez isso acontecer’’.

Quem ainda não viu os shows, pode conferir tudo pelas redes sociais oficial do Portal EM TEMPO: Facebook, Youtube e pelo @portalemtempo.

Iniciativa

Com recorde de visualizações nas redes sociais, o jornal oferece grande visibilidade para artistas regionais com a iniciativa “EM TEMPO de Música do Norte’’, parceria entre a Web TV e o Portal EM TEMPO em prol de músicos do Amazonas.

Por meio de compartilhamento nas redes sociais, o projeto vem se tornando um sucesso para a divulgação de trabalhos dos artistas locais e já recebeu artistas de todos os gêneros musicais.

O sucesso garante aos músicos a possibilidade de arrecadação de renda e cestas básicas em meio à quarentena, ao mesmo tempo que oferece ao público o acesso à cultura e entretenimento sem precisar sair de casa.

Os artistas que tiverem interesse em participar da iniciativa podem enviar as agendas para o e-mail [email protected] com cópia para [email protected]