‘Gincana do Livro’ incentiva leitura no período de isolamento social

| Foto: Divulgação

Manaus - Para incentivar o hábito da leitura no período de isolamento social, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, lança, nesta terça-feira (14), a “Gincana do Livro”, no Portal da Cultura – cultura.am.gov.br.

A atividade faz parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa”, que oferece ao público experiências on-line ligadas à arte durante a fase de prevenção contra o novo coronavírus.O titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, afirma que a proposta é disponibilizar uma programação on-line para atender tanto a classe artística, com serviços, quanto ao público, com opções para todas as idades.

“Neste caso, apresentamos uma adaptação das atividades que já fazemos com as crianças, realizadas pela equipe da Central Pedagógica em parceria com o projeto ‘Mania de Ler’ nos espaços culturais, para despertar, de forma lúdica, o interesse dos pequenos pela leitura. Estamos trabalhando o conteúdo on-line conforme a diversidade de perfis, para que o Portal da Cultura seja uma referência de serviços neste momento”

Dinâmica

Segundo Ricardo Lopes, gerente da Central Pedagógica do órgão, além de enriquecer o repertório intelectual, a “Gincana do Livro” tem o propósito de reunir famílias em torno do acervo de cada casa.

“Todo mundo tem um cantinho com livros, será uma boa oportunidade de explorar a riqueza literária que está nas estantes de casa e compartilhar autores e histórias com a família”, destaca o gerente.

“O jogo pode ser realizado a partir de duplas, um para procurar os livros e outro para marcar as obras encontradas na lista de publicações”.

Os modelos da lista de obras e tabela de pontuação estão disponíveis no Portal da Cultura, na aba “Cultura Sem Sair de Casa”.

| Foto: Divulgação

“Construímos uma lista com sugestões de tipos de livro que as pessoas podem ter em casa, no entanto, os participantes podem criar desafios a partir do que têm na biblioteca, inclusive podem fazer rodadas temáticas, como, por exemplo, de autores regionais”, explica Lopes.

Para a gincana, são necessários alguns materiais, como livros diversos, caneta e papel ofício.

*Com informações da assessoria