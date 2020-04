Artista troca quadros por cestas básicas para ajudar indígenas no AM

Os quadros reúnem a essência regional cabocla com cores vibrantes e traços firmes | Foto: divulgação

Manaus – O artista parintinense Rubens Belém disponibilizou obras de pintura em troca de cestas básicas para doar as famílias indígenas das comunidades de Manaus. Os quadros oferecidos retratam a vida indígena e possuem inspiração nas paisagens e costumes da Amazônia.

Rubens Belém celebrou 20 anos de carreira e já realizou inúmeras exposições com pinturas focadas na realidade amazonense. Os quadros reúnem a essência regional cabocla com cores vibrantes e traços firmes, e o artista já teve quadros premiados em festivais nacionais.

Rubens busca a vida indígena como principal inspiração nos quadros e, pela proximidade com as comunidades, buscou recursos para auxiliar as famílias nesse momento de fragilidade social causada pela pandemia de coronavírus.

O artista já pintou obras premiadas | Foto: Divulgação

A iniciativa para arrecadação de cestas básicas começou com a necessidade das famílias indígenas, impossibilitadas de conseguir sustento em meio à epidemia. Pelo relacionamento próximo com comunidades indígenas, Rubens decidiu buscar recursos para o auxílio. "Tenho amigos das etnias Sataré, Tikunas, Kokama e outros. Eles vivem de produções artesanais, porém, hoje, estão todos em quarentena e precisando de ajuda’’, informou o artista.

O parintinense afirmou que as famílias indígenas ganham o sustento principalmente da venda do artesanato. Sem a venda dos produtos, os indígenas contam com doações para sobreviver.

"É uma forma de contrapartida, sempre estou pintando temas indígenas e ao entrar em contato com um dos coordenadores dos povos indígenas me relataram essa situação e resolvi ajudar’’.



A troca de quadros por cestas básicas e alimentos não perecíveis vêm auxiliando as comunidades, mas Rubens aguarda mais apoio nessa situação. "Foram enviados ofícios para algumas entidades, já tivemos retorno de uma e estamos aguardando qualquer tipo de ajuda’’.

Obras de Rubens retratam realidade cabocla | Foto: Divulgação

Como funciona a ação

Para evitar a exposição das comunidades indígenas, as entregas das cestas básicas são agendadas e todas medidas de prevenção como evitar aglomeração e não realizar contatos desnecessários estão sendo seguidos. A entrega das obras também são combinadas e as mesmas medidas de segurança são cumpridas.

O artista plástico Rubens Belém está disponível através do número (92) 98414-4129, para mais informações.