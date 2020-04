Entre a morte e o amor, a obra "Contumélia" retrata o Brasil Imperial

Ambientado no Brasil Imperial, a autora traz uma escrita jovial divertida e apaixonante | Foto: Divulgação

Em meio a situações difíceis que decidirão o rumo de sua vida, Inês, aos 16 anos, se vê obrigada a casar-se com um homem pelo qual não está apaixonada. Indecisa sobre como escapar dessa união imposta por sua madrinha, Dona Constância, a jovem é surpreendida por uma viagem repleta de aventuras enigmáticas, que prometem mudar para sempre o seu destino e o de sua melhor amiga, Teresa.

Nessa jornada, as jovens vão cruzar com o homem mais procurado de Paraibuna – acusado de assassinar o Barão Araribá! Tão charmoso quanto perigoso, esse misterioso homem vai transformar totalmente o mundo de Inês. E é nesse cenário envolvente, com um toque de amor proibido, perseguições e tiros, que se passa o romance de época Contumélia, escrito pela analista de sistemas Lilian Cristina Peixe, e lançado de forma independente na Amazon.

"- O que foi? Não há encanto maior do que o do amor proibido. A troca secreta de bilhetes, as poesias colocadas embaixo da porta, as rosas deixadas diante do portão. É maravilhoso, não é? A emoção, o coração disparado, a loucura de acreditar que nada ficaria entre nós e a certeza cega de que eu não poderia sobreviver se não ficasse com ele.” (P.223)

Ambientado no Brasil Imperial, a autora traz uma escrita jovial divertida e apaixonante, conseguindo mesclar suspense e romance na medida certa. Além disso, a obra apresenta narrações em primeira pessoa, a partir da perspectiva de três personagens muito carismáticos: Inês, Teresa e o misterioso rapaz, André. Dessa forma, faz com que os leitores se envolvam profundamente nos acontecimentos inspiradores de Contumélia.

*Com informações da assessoria