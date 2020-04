‘Agenda virtual’ do Portal Cultura tem do rock ao boi-bumbá

| Foto: Divulgação

Manaus -Como alternativa para superar os desafios impostos pelo isolamento social e manter o contato com o público, diversos cantores e bandas amazonenses estão transmitindo apresentações ao vivo por meio das redes sociais. As lives são diárias e a agenda dessa semana tem shows de rock, jazz, samba, sertanejo e boi-bumbá.

Os eventos estão na “Agenda virtual” do Portal da Cultura. Artistas interessados em divulgar suas apresentações podem cadastrar os eventos em www.cultura.am.gov.br.

Hoje, terça-feira (14)

19h - Michael Lima e Marcos Fernandes fazem live no Facebook (/CantorMichaellima) para arrecadar alimentos para músicos e cantores de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Os artistas, que atuam no Médio Amazonas, farão um show de voz e teclado e prometem um repertório com muita toada e forró de beiradão.

“Nós nos unimos para fazer essa live para ajudar os colegas que vivem só da música e que não têm família aqui, moram sozinhos e não têm como se sustentar nesse momento”, comenta Michael. “E também para distrair um pouco o público e a nós mesmos, um pouco de entretenimento para levar a esperança”.

Haverá três pontos de coleta das doações: rua Barão do Rio Branco, 399, Centro; Drogaria do Carmo (avenida Sete de Setembro, em frente à Pemaza); e rua Murilo Holanda, 4.226, Tiradentes. Também serão aceitas doações em dinheiro, a partir de R$ 5, por meio de depósito em conta. O valor será revertido para compra de alimentos não perecíveis que serão doados para músicos e cantores do município que estão em situação de vulnerabilidade. Mais informações: (92) 99366-7126.

20h30 - Vanessa Auzier, Maykinho, Grupo Estrelas e Jyou Guerra são as atrações da “Live Solidária Moai e Roda de Samba da Cidade Nova”, que será transmitida pelo Facebook (/MoaiRestobar). No repertório, samba, forró, pagode e sertanejo. A arrecadação é para músicos e demais trabalhadores do setor de entretenimento.

Quarta-feira (15)

19h - A live “SOS Músicos Manaus” contará com o jazz de Humberto Amorim e do pianista César Serafim; a irreverência de Nícolas Jr; o sertanejo de Jyou Guerra; e o rock da banda Hightower e Thiago Carvalho. Os shows serão transmitidos nas redes sociais do Porão do Alemão (@poraodoalemao).

Os músicos farão revezamento no palco e deixarão o local após as apresentações. O espaço será sanitizado e não haverá plateia.

Serão arrecadadas cestas básicas a serem doadas a músicos que sobrevivem apenas de cachês de apresentações em bares, restaurantes e casas noturnas e que estão sem trabalhar durante o isolamento social. Mais informações: (92) 98289-9851 (WhatsApp).

20h - A banda amazonense The Lost Six faz o “Especial Avenged Sevenfold”, reunindo os maiores sucessos da banda norte-americana de heavy metal. No Facebook (/thelostsixoficial).

Quinta-feira (16)

16h – O violinista Fabrício Cromwell faz a “Música com Fabrício”, apresentação instrumental com repertório clássico e popular, direto de sua casa, com o intuito de incentivar e reforçar as regras de isolamento social, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Governo do Amazonas, durante o período de pandemia.

A live será no Instagram (@fabriciocromwell).

19h – O maestro Marcelo de Jesus (ao piano) e a violinista Elena Koynova, da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), farão uma live com repertório que passa por Vivaldi, tangos, rock e regional. A apresentação será transmitida pelas redes sociais da OCA: Facebook (/ocamazonas) e Instagram (@ocamazonas).

No repertório: “Primavera” (Max Richter), “Meditação (J. Massenet), “Chardash” (Monto), “Por uma cabeça” (Gardel), “Oblivion” (Piazzolla), “3:44” (John Cage), “The show must go on” (Queen) e “Tic Tic Tac” (Carrapicho).

Sexta-feira (17)

17h – Toda sexta-feira tem “CDA de Portas Abertas – Online” no Facebook (/corpodedancadoamazonas). A live apresenta uma aula de dança contemporânea comandada pelo diretor do corpo artístico, Mário Nascimento.

20h – O sambista Wilsinho de Cima apresenta a live show “Roda de Samba de Cima – Especial Quarentena” no Facebook (/wilsinho.decima). No repertório, várias vertentes do samba.

Sábado (18)

15h30 – Lu Canta, artista amazonense que atualmente mora em Curitiba (PR), fará uma apresentação especial no Instagram (@lu.canta), com repertório recheado de rock nacional e MPB. Entre as músicas selecionadas, estão “O tempo não para”, de Cazuza; e “Tempo perdido”, da Legião Urbana.

Domingo (19)

22h – O cantor e compositor Klinger Araújo apresentará a live “Toadas de boi-bumbá”, um mix com as melhores toadas dos bois Caprichoso e Garantido. No Facebook (/klinger.araujo.92)

*Com informações da assessoria