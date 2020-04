Isadora, Gabriela, Anderson Freire e outros fazem live nesta semana

Isaias Saad, Gabriela Rocha, Isadora Pompeo e Luma Elpidio | Foto: Reprodução

Uma pausa nos assuntos relacionados ao coronavírus para falar de grandes nomes músicas da música gospel que prometem levar fé aos lares nesta semana. Entre eles estão, Gabriela Rocha, Isadora Pompeo, Anderson Freire, Luma Elpidio, Isaias Saad, Davi Sacer, Fernanda Brum, Bruna Karla, Kemuel, Cassiane e outros.



Os cantores Fernandinho e Cassiane foram um dos assuntos mais falados no Twitter e Instagram. Os perfis do ex-jogador Kaká, do cantor sertanejo Israel Novais e da apresentadora Ana Hickmann divulgaram apresentações gospel para seus seguidores.

Anderson Freire – Quarta (15) às 19h

O cantor Anderson Freire fará live no seu canal do YouTube às 20h (19h horário de Manaus). O cantor promete levar seus grandes sucessos lançados ao longo da carreira em uma live especial. O cantor é conhecido pela música ‘raridade’ e entre outras.

Anderson fez uma homenagem aos profissionais da saúde | Foto: Reprodução

No dia 25 março, Anderson fez uma homenagem aos profissionais da saúde que estão atuando em hospitais nesta época de pandemia no novo coronavírus e viralizou nas redes sociais. A canção ‘Milhares de abraços’ chegou a marca de 315 mil visualizações desde o dia 25 de março, quando foi postado.



Isadora Pompeo – Quinta-feira (16) às 17h



A cantora Isadora Pompeo divulgou no stories do seu instagram a live que será às 18h (17h horário de Manaus). “Gente será um prazer, não percam”, disse a cantora.

Isadora Pompeo anunciou hoje o dia e o horário da sua live | Foto: Reprodução

Gabriela Rocha - Sábado (18) às 21h



Dona de uma voz marcante, Gabriela tem cantado por todo Brasil e impactado vidas por meio de suas ministrações com autenticidade e personalidade. Com o foco de levar o amor de Cristo a multidões, a visibilidade de suas ministrações se encontra de forma expressiva nas redes sociais e plataformas digitais. No seu canal do YouTube Gabriela tem mais de 1.4 bilhões de visualizações ela fará a apresentação neste sábado (18) às 22h (21h horário de Manaus).

Gabriela Rocha tem mais de 1.4 bilhões de visualizações | Foto: Reprodução

Confira a programação: (horário de Brasília)



15/04 às 20h – Anderson Freire

15/04 às 21h – Ton Carfi

16/04 às 16h – Cassiane e Jairinho

16/04 às 18h – Isadora Pompeo

16/04 às 20h – Davi Sacer

16/04 às 21h – Renascer Praise

17/04 às 16h – Elizeu Alves

17/04 às 19h – Fernanda Brum

17/04 às 20h – Damares

17/04 às 21h - Isaias Saad

17/04 às 21h – Gislaine e Mylena

17/04 às 21h – Gabriel Guedes

17/04 às 21h – PG

18/04 às 16h – Paulo Neto

18/04 às 18h – Léa Mendonça

18/04 às 19h – Israel Targino

18/04 às 20h – Kemuel

18/04 às 21h – Gabriela Gomes e Marquinhos Gomes

18/04 às 22h – Gabriela Rocha

19/04 às 16h – Léa Mendonça

20/04 às 20h – Bruna Karla

20/04 às 22h – Delino Marçal

Luma Elpidio - (definindo)