Confira a live da cantora Aline Barros

Com o objetivo de levar esperança e fé para a população no meio da pandemia do coronavírus e arrecadar doações para famílias carentes, a cantora Aline Barros está realizando um show on-line nesta terça-feira (14). Confira:

A ascensão da carreira de Aline Barros aconteceu em 1994, quando lançou a música “Consagração”, que fez parte do álbum “Tempo de Adoração”.

A cantora, que também é pastora, já recebeu nove indicações de “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa” e duas de língua espanhola. No Brazilian IP Awards, ela foi vencedora na categoria de “Melhor Show Gospel Brasileiro” na Categoria Arte, Cultura e Comunidade, e já recebeu outras premiações.