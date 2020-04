Banda Fresno realiza live nesta sexta-feira (17)

Para a alegria dos fãs, a banda Fresno confirmou um show online para esta sexta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), por meio do canal oficial no YouTube. Com a presença de Lucas Silveira no vocal, Gustavo Mantovani na guitarra, Mario Camelo nos teclados e Thiago Guerra na bateria. O grupo fará apresentação com três horas de duração.

Os fãs terão a oportunidade de escolher as músicas, e não irá faltar as faixas mais conhecidas como ‘’Porto Alegre’’, ‘’Alguém Que Te Faz Sorrir’’ e ‘’Desde Quando Você se Foi’’.

Por meio de votação , o grupo oferece um catálogo com músicas ainda não lançadas, dando ao público a chance de escolher músicas nunca antes ouvidas.

A banda de rock emo está em atividade desde 1999, passou por várias alterações na formação e no gênero, mas conseguiu alcançar sucesso no Brasil com o álbum ''Redenção''. Devido a pandemia, o grupo precisou encurtar a turnê do disco ''Sua Alegria Foi Cancelada'', lançado em 2019.

O vocalista Lucas fez a divulgação da transmissão nas redes sociais. ‘’A gente precisa ficar em casa, mas não precisa sumir, né?’’, disse o cantor no instagram, confira: