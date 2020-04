Show gospel: cantor Anderson Freire faz live nesta quarta-feira (15)

Manaus – Nesta quarta-feira (15), às 19h horário de Manaus, o cantor gospel Anderson Freire, fará uma live com canções que marcaram a vida do artista e sua trajetória. O show on-line acontecerá pelo YouTube.

No dia 25 de março, Anderson fez uma homenagem aos profissionais de saúde que estão atuando em hospitais durante a pandemia do coronavírus (Covid-19) e viralizou nas redes sociais. A canção “Milhares de abraços” chegou a marca de 286 mil visualizações desde o dia em que foi postada.

O cantor e compositor cachoeirense conta que gravou o vídeo caseiro depois que diversos profissionais e pessoas pediram orações. “Em tempos de incertezas, onde o mundo parou, temos uma linha de frente com gigantes preparados para defender com sua própria vida, grandes e pequenos”, disse.

Cantor fez homenagem aos profissionais de saúde | Foto: Divulgação

O cantor é compositor de um dos fenômenos do segmento gospel no país. Além de grandes hits do gospel nacional, conquistou o público com seu jeito simples. Interpreta a música “Raridade” e é autor dos sucessos “Ressuscita-me” (Aline Barros) e “Sou Humano” (Bruna Karla). Anderson Já recebeu vários prêmios por vendagem e cinco indicações ao Grammy Latino – com uma conquista por “Deus Não Te Rejeita”.



Veja o vídeo da homenagem:

Serviço

O quê: Show Gospel de Anderson Freire

Onde assistir: YouTube do cantor "Anderson Freire Oficial"

Qual horário: 20h (19h horário de Manaus)