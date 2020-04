Live "Festinha do Japa em casa" será transmitida nesta sexta (17)

Japa também vai cantar musicas de artistas nacionalmente conhecidos, como Wesley Safadão e Gustavo Lima com quem o cantor já dividiu o palco | Foto: Reprodução

O cantor e compositor amazonense George Japa vai presentear os fãs com uma super live nesta sexta-feira (17), a partir das 20h no canal oficial do artista no YouTube e pelo perfil oficial no Instagram e facebook (@georgejapa_).



A live intitulada de "Festinha do Japa em casa" vai misturar sucesso autorais com hits do momento de outros artistas. Entre os sucesso na voz de Japa, estarão "Ei fake", "Brincando com a Raba", "Rabança" e o hit do carnaval "Baila comigo".

Japa também vai cantar musicas de artistas nacionalmente conhecidos, como Wesley Safadão e Gustavo Lima com quem o cantor já dividiu o palco. O artista parintinense também já fez parceria com Jerry Smith e Collin. Com Collin, Japa gravou o clipe 'Passar o rodo', em São Paulo pela produtora Kondzilla, clipe este que já conta com mais de 800 mil visualizações no YouTube.

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a live não terá aglomerações de pessoas e todos os cuidados serão tomados para garantir a segurança das poucas pessoas envolvidas. Durante a transmissão será possível fazer doações que serão destinadas aos músicos que estão precisando de ajuda.

*Com informações da Assessoria