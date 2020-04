Virada Sustentável Manaus realiza maratona de lives nesta quinta (16)

Com show de Márcia Novo, atividades para crianças e práticas terapêuticas, a Virada Sustentável Manaus dá sequência ao projeto de lives #EuViroManausdeCasa, nesta quinta-feira (16), no Instagram @viradasustentavelmanaus. As transmissões ao vivo têm a proposta de levar cultura, positividade e bem-estar para a população durante o período de isolamento social.

Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é correalizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e está prevista para acontecer no segundo semestre do ano. Enquanto as ações presenciais estão pausadas em decorrência do novo coronavírus, a mobilização tem usado as redes sociais para incentivar o público a pensar na coletividade e reforçar iniciativas positivas em prol de uma cidade melhor.

As lives ocorrem toda quinta-feira, em três horários, reunindo alguns dos artistas e projetos que estão envolvidos no festival. Com atividades divididas em Circuito Zen, Kids e Cultural, a iniciativa busca mostrar um pouco do que será realizado na sexta edição da mobilização.

Programação

Nesta semana, a programação começará às 8h (horário de Manaus), com uma prática guiada de Sound Healing, abordagem terapêutica que utiliza o som como ferramenta de cura. A live, que faz parte do Circuito Zen, será conduzida pela jornalista e terapeuta reikiana, Débora Holanda.

Debora Holanda, da oficina de práticas terapêuticas | Foto: Divulgação

Às 11h, é a vez do Circuito Kids, que apresenta um conteúdo especial para o público infantil. A transmissão será com a analista da FAS, Andressa Lopes, que ensinará um trabalho manual para as crianças. Logo depois, as profissionais do Espaço Rapunzel Hair, Silvana e Bianca Gomes, farão uma participação especial na live, demonstrando modelos de penteados com tranças que os pais podem fazer nos pequenos.

Já o show da cantora amazonense Marcia Novo, que integra o Circuito Cultural, está programado para às 19h. O público em casa poderá dançar ao som de uma mistura inigualável de brega, beiradão, gêneros caribenhos e boi-bumbá, com uma linguagem “pop amazônica” que é própria da artista.

Na próxima quinta-feira (23), o Circuito Zen terá uma prática de Hatha Yoga e automassagem com a instrutora Marla Alcântara. A atividade é ideal para quem deseja equilíbrio, energia e disposição para o dia a dia.

No Circuito Kids, o artista Ítalo Almeida, do coletivo Os Contadores de História, divertirá as crianças com a interpretação das histórias “A Princesa e o Dragão” e “A Lenda do Amor”. E, encerrando a programação do dia, o cantor e músico Hamilton Azevedo apresentará o melhor da MPB, pop rock e música regional no Circuito Cultural do projeto.

Confira o cronograma:

Quinta-feira (16)

8h – Circuito Zen – Prática guiada de Sound Healing (Débora Holanda)

11h – Circuito Kids – Trabalho manual e Tranças (Andressa Lopes + participação especial @espacorapunzelhair)

19h – Circuito Cultural – Show da cantora Marcia Novo

Quinta-feira (23)

8h – Circuito Zen – Prática de Hatha Yoga e automassagem (Marla Alcântara)

11h – Circuito Kids – Contação de Histórias (Ítalo Almeida)

19h – Circuito Cultural – Show do cantor Hamilton Azevedo

*Com informações da assessoria