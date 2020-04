Show do Rei: Roberto Carlos faz live no dia que comemora 79 anos

Roberto Carlos bateu o martelo: fará uma live no próximo domingo (19), dia que comemora 79 anos de idade .A transmissão ao vivo sera no início da noite no canal oficial do Rei no YouTube e às três primeiras músicas também serão transmitidas simultaneamente pela TV Globo.



O cantor promete emocionar os fãs e diz que está preparando um repertório especial para a transmissão ao vivo, que vai durar 45 minutos.

Ele vinha recebendo muitos pedidos dos fãs pelas redes sociais para que fizesse uma live durante esse período de quarentena, mas se mostrava resistente. No entanto, a proximidade de seu aniversário o fez atender ao apelo dos fãs.

O cantor também acha que a manifestação online pode evitar aglomerações em frente ao seu prédio, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. O lugar costuma ficar cheio de gente nos aniversários de Roberto.

No momento, ele se preocupa com os detalhes técnicos, já que uma live reúne pessoas, e ele está no grupo de risco da Covid-19.