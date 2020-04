EM TEMPO transmite lives solidárias de artistas do AM nesta sexta (17)

A apresentação acontece nesta sexta-feira (17) | Foto: Divulgação

Manaus - As transmissões ao vivo pela internet feitas pelos artistas durante o período de isolamento social por causa do novo coronavírus já caiu no gosto do público. Como uma forma de passar o tempo para aliviar a tensão de não sair de casa, os artistas levam entretimento aos fãs nesse momento difícil.



Em Manaus não podia ser diferente, os músicos também compraram a ideia e realizam diversas lives solidárias com o intuito de ajudar artistas e pessoas com vulnerabilidade social e que precisam de ajuda. O Portal EM TEMPO abraçou a ideia e, em parceria com a WEB TV EM TEMPO, está transmitido lives de cantores amazonenses . Nesta sexta-feira (17) é a vez de Luso Neto e do Grupo Nosso Prazer.

O cantor Luso Neto destacou a importância das lives solidárias. “A maior dificuldade é a manutenção financeira, todos estão enfrentando a mesma situação. Por isso as lives solidárias são importantes. É o mesmo que levar até a casa de quem curte nosso trabalho, nos bares e em casas de shows, um delivery de música feito com muito carinho. A participação das pessoas é de fundamental importância para que possamos continuar a entregar um bom trabalho, com o melhor do que sabemos fazer” relatou.

Como ajudar?

Durante as apresentações será possível fazer doações. Para doar basta entrar em contato com as redes sociais dos artistas, onde eles divulgam as contas bancárias.

Serviço

Quem? Grupo Nosso Prazer

Quando? Sexta-feira (17)

Hora? 18H30 (Horário de Manaus)

Onde? Facebook do Portal em Tempo

Quem? Luso Neto

Quando? Sexta-feira (17)

Hora? 19H (Horário de Manaus)

Onde? Facebook do Portal em Tempo

Quem? Wilsinho de Cima

Quando? Sexta-feira (17)

Hora? 20H (Horário de Manaus)

Onde? Facebook do Portal em Tempo