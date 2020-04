Aprenda a fazer três receitas de pipoca para maratonar séries e filmes

A pipoca tradicional quase todo mundo conhece | Foto: Divulgação

Se tem uma coisa que combina com sessão de filmes e séries é a tradicional pipoca. E, nesse período de isolamento social, em que as pessoas estão passando mais tempo em casa, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para maratonar as novidades das plataformas como Netflix. Para deixar o momento mais saboroso, a nutricionista do Pátio Gourmet, Lívia Ribeiro, ensina a preparar três receitas de pipoca.

Lívia ressalta que a pipoca é uma comida democrática e super fácil de fazer. Ela diz que a pipoca é considerada um alimento saudável, pois é rica em polifenos e fibras, que atuam como antioxidantes no organismo. Mas, como qualquer comida, deve ser consumida com moderação.

A receita convencional de pipoca quase todo mundo conhece. Basta óleo ou manteiga, milho e um pouco de sal. Mas, é possível inovar na receita e preparar pipoca de vários sabores. Os ingredientes para a pipoca especial pode ser adquirido pelo drive-thru do Pátio Gourmet. É só enviar a lista para os números de whatsapp do supermercado. São eles: Pátio Djalma Batista (92) 98437-4329 e 98425-3618; Pátio Morada do Sol (92) 98438-0970 e 98438-3793. Em seguida, é só marcar o dia para ir até o supermercado retirar as compras.

Confira as sugestões de receita de pipoca do Pátio Gourmet:

Pipoca doce de chocolate com leite condensado

Ingredientes

· Milho de pipoca

· 1 lata de leite condensado

· 1 pacote de coco ralado

· 3 colheres de sopa de açúcar

· 2 colheres de sopa de chocolate em pó

· 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

· Óleo a gosto

Modo de fazerEm uma panela grande, adicione o óleo e estoure o milho de pipoca. Em seguida, passe a pipoca para uma vasilha grande. Reserve. Na mesma panela, coloque o açúcar, o chocolate em pó e o bicarbornato e deixe caramelizar. Apague o fogo e, rapidamente, despeje a pipoca na panela e mexa para caramelizá-la por completo. Passe a pipoca para a vasilha novamente e adicione o leite condensado e o coco ralado.

Pipoca caramelada com bacon

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

· 5 colheres (sopa) de manteiga

· Milho para pipoca

· 1 e 1/3 xícara (chá) de açúcar mascavo

· 1/2 xícara (chá) de glucose de milho

· 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

· 1/2 colher (chá) de sal

· 300g de bacon frito em cubos

· Manteiga para untar

Modo de fazerEm uma panela grande, em fogo médio, aqueça o óleo e 2 colheres (sopa) da manteiga. Coloque o milho para pipoca, tampe e espere estourar os grãos. Espalhe em um refratário untado e deixe esfriar. Em outra panela, misture o restante da manteiga com o açúcar mascavo, a glucose, o bicarbonato e o sal, até dissolver e formar uma calda. Junte o bacon, espalhe sobre a pipoca no refratário e misture delicadamente. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 10 minutos.

Pipoca Doce

Ingredientes

1 xícara de chá de milho para pipoca

2 colheres de sopa de manteiga

10 colheres de sopa de açúcar

Modo de fazerColoque duas colheres de manteiga e as 10 colheres de açúcar em uma panela grande e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até formar uma calda. Cuidado para não deixar queimar. Junte o milho para pipoca e continue mexendo. Quando as pipocas começarem a estourar, tampe a panela. Segure o cabo e vá chacoalhando a panela para a calda misturar bem.