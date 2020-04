Em Manaus, Espaço Cultural oferta cupons que valem dobro do valor

Manaus - O Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida 7 de Setembro, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, disponibilizou cupons que garantem consumo dobrado no estabelecimento. No retorno do funcionamento, Gabriela Pauchner, proprietária do espaço, explicou que o cupom valerá para acesso aos eventos ou em compras, sem prazo de validade.

‘’Se a pessoa colaborar com R$ 20, por exemplo, vai ter direito a gastar R$ 40 da forma que achar melhor’’, explicou Gabriela. ‘’Além disso, você pode também comprar e presentear um amigo com esse vale!’’, acrescenta.

Em funcionamento desde 2018, o Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato é um dos principais palcos de Manaus para eventos e shows regionais. Incentivando artistas locais no momento de pandemia, o empreendimento oferece agora as redes sociais para artistas realizarem transmissões.

Espaço Cultural funciona desde 2018 | Foto: Divulgação

‘’É importante continuar apoiando nossos músicos. Nos preocupamos com essas pessoas que dependiam da casa para ganhar sustento’’, informa a proprietária do local. Por meio de live, os artistas utilizam as redes sociais do Espaço Cultural para arrecadar colaborações, que são destinadas totalmente para os protagonistas da performance.



Espaço de Acolhimento

Na impossibilidade de continuar atuando, o local se tornou um espaço de acolhimento em meio à pandemia. Oferecendo diariamente alimentação às pessoas em situação de rua, o espaço abriga cerca de seis pessoas. ‘’Disponibilizando o local para dormir, realizar higiene, fornecemos comida e medicamentos. Para manter tudo isso, contamos com doações e tiramos do nosso próprio bolso’’, compartilha Gabriela.

Os prestadores de serviço que atuavam no espaço também recebem auxílio com cesta básica. ‘’Sempre conversamos com os colaboradores e vemos as necessidades, mas não sabemos até quando podemos continuar com essas ações’’, lamenta a proprietária.

Curupira conta com colaborações para manter ações | Foto: Divulgação