Cantora gospel Isadora Pompeo faz show on-line nesta tarde (16)

Manaus – Durante a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, cantores brasileiros estão investindo em lives para distrair a população durante a quarentena. Com cantores do gênero gospel não é diferente, nesta quinta-feira (16) acontece a live da cantora Isadora Pompeo, às 18h (17h no horário de Manaus), no Youtube.

Isadora é cantora, compositora, violonista e muito mais. Ela ficou famosa por meio do Youtube fazendo couvers de canções gospels. A cantora é natural de Caxias de Sul, e com apenas 20 anos já conquistou uma grande legião de fãs. Atualmente ela tem apenas cinco músicas lançadas nas plataformas de streaming, sendo a mais tocada com mais de 700.000 execuções só no Spotify. Seu canal no YouTube tem quase 800.000 inscritos e já soma mais de 50 milhões de visualizações.

Em sua postagem no Instagram a cantora pediu para todos que a seguem marcar outras pessoas para que esse evento desta tarde seja o mais abrangente possível. Já em outra postagem pediu para os seus seguidores escrevessem qual a música eles querem ouvir para o show.

“O propósito da nossa Live tem como maior expectativa unir forças entre nós, para que vidas possam ser alcançadas nesse tempo. Queremos ser porta-voz do Reino em meio essa dificuldade que temos enfrentado diariamente. Cremos que o Santo Espírito que habita em nós tem tocado em muitos corações para colaborar com as famílias e pessoas carentes, levando provisão e vida até seus lares”, diz Pompeo

Outros cantores que prometem levar fé aos lares ainda hoje(16), é a cantora Cassiane com a live marcada para às 19h30 e o cantor Davi Sacer, com live às 20h, todas acontecem no Youtube.

Acompanhe a live da Isadora Pompeo: