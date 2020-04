Fãs amazonenses relembram shows do RBD em Manaus

Manaus - Até hoje rola aquele arrepio básico quando a gente ouve "Sálvame", "Santa No Soy", “Rebelde” e outros hinos do RBD. Fã que é fã nunca superou o termino da banda mexicana. Há quase 14 anos a banda se apresentava pela primeira vez em Manaus e os fãs amazonenses relembram com saudosismo a apresentação do grupo.



O grupo era composto por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni e mesmo após a separação dos integrantes, em 2009, a banda permanece como um dos grandes grupos de pop da América Latina.

O grupo passou pela capital amazonense duas vezes: Em 2006, com mais de 20 mil pessoas no Sambódromo e em 2008, no Studio 5.

Fãs sentem falta do grupo e falam do amor pelos integrantes | Foto: Divulgação

Um dos que estavam presentes no show, que aconteceu no Studio 5, foi Erick Santos. “Não acreditei que era verdade, foi um momento inesquecível e que lembro até hoje’’, declarou.

Durante os shows em Manaus, a banda reuniu pessoas de vários estados e caravanas de fãs. Por ser a febre do momento, vários são os relatos de pessoas que passaram mal durante a apresentação ou tentaram se aproximar dos ídolos de forma inusitada. “Algumas se jogaram e tentaram driblar os seguranças para conseguir chegar perto do grupo, era surreal’’, relembra Erick.

Matthaus Salim acompanhou integrantes em passagens pelo Brasil | Foto: divulgação

Aniversário

No show do dia 14 de maio de 2008, realizado no Studio 5, o fã Matthaus Salim estava presente e conta a emoção do momento. “Foi simplesmente inesquecível! Algo inexplicável e que me marcou muito’’, declara.

O dia do show coincidiu com o aniversário da Cantora Anahí, e tanto fãs quanto produção preparam surpresas como cartazes especiais, bolo de aniversário e parabéns.

“Cantamos para ela e teve bolo. Quando ela assoprou as velas desejou ‘que possamos estar sempre juntos’. Isso foi muito lindo’’, conta Matthaus.

Esse foi somente o primeiro show de Matthaus com RBD, em diversas oportunidades o fã participou de promoções e viajou para outros estados somente para acompanhar o grupo. Mesmo após a separação da banda, ele segue acompanhando cada integrante individualmente. “É uma paixão que nunca morre’’.

Fãs colecionam memórias do grupo | Foto: divulgação

Presente no show realizado no aniversário da cantora Anahí, Alexandre Bertarello conta que o fenômeno mundial RBD provocou animação nos fãs em passagem do grupo pela capital Amazonense.

“No dia do show, faltei aula e fique na fila durante horas para garantir um lugar privilegiado na apresentação e ver os integrantes chegando. Fui com amigos em hotéis próximos do Studio 5 para tentar uma aproximação com o grupo, mas foi somente na hora do espetáculo que tive a oportunidade de ver eles de perto’’, conta Alexandre.

Fã tatuou homenagem à Anahi | Foto: divulgação

Fanático a partir do sucesso da novela Rebeldes, Alexandre coleciona revistas, discos, cartas e até mesmo uma tatuagem em homenagem ao RBD. “O grupo mudou minha vida! Me salvou e me deu esperanças’’.

Pouco tempo após o show no Studio 5, o grupo comunicou o fim da banda. Alexandre lembra que houve carreatas contra o desbande do RBD em todo o Brasil, inclusive em Manaus.

“Foi algo muito triste para os fãs, mas seguimos acompanhando e apoiando cada um individualmente’’.

Alexandre Bertarello com Christian Chávez | Foto: divulgação

Fenômeno mundial

O RBD expandiu fronteiras e conquistou uma carreira musical de sucesso, o grupo produziu seis álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo, seis coletâneas musicais, vinte e três singles e quatorze vídeos. Os discos do grupo foram produzidos pela EMI Music e Capitol Records.

No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos, o DVD Live in Hollywood esteve em primeiro lugar na lista dos vinte DVDs mais vendidos de 2006. Na mesma lista, os DVDs Tour Generación RBD en vivo e ¿Que hay detrás de RBD? ocuparam a terceira e quarta posições, respectivamente.

O RBD expandiu fronteiras e conquistou uma carreira musical de sucesso | Foto: Divulgação

No total, o grupo vendeu mais de 14,9 milhões de cópias no mundo todo, sendo um dos grupos latinos de maior sucesso da história da música.

Recentemente uma suposta volta do grupo deixou os fãs enlouquecidos. Os rumores foram levantados após os artistas publicarem uma foto juntos, mas nada foi confirmado até o momento.