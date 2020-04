Renomados Tenores já passaram pelo Teatro Amazonas

Manaus – Um dos principais cartões-postais da capital amazonense é conhecido por receber grandes espetáculos e atrair visitas de personalidades reconhecidas internacionalmente. Palco do Festival Amazonas de Ópera (FAO), o grandioso Teatro Amazonas já recebeu a visita e a apresentação de grandes Tenores, como José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo.

Juntos, eles formaram “Os Três Tenores’’, grupo de ópera famoso pelas apresentações marcantes na década de 1990 e no início da década de 2000. O trio de vozes potentes já reuniu multidões no encerramento da copa do mundo de futebol da Itália (1990), e nas finais das copas do mundo dos Estados Unidos (1994) e da França (1998).

A admiração e reconhecimento mundial concederam a eles o título popular de maiores vozes do canto lírico dos últimos tempos. Em diferentes períodos da carreira, os três já fizeram aparições no Teatro Amazonas para apreciar a construção renascentista.

José Carreras

Em 1996, o espanhol José Carreras realizava um grande espetáculo para a abertura da comemoração ao centenário do Teatro Amazonas, com presença de uma seleta plateia formado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Amazonino Mendes, ministros e outras lideranças políticas e empresariais do Brasil.

O concerto contou com a Orquestra Sinfônica Brasileira e regência do maestro espanhol David Gimenez. Com capacidade para apenas 650 pessoas, a performance foi exibida em telões na praça do São Sebastião, que lotou as extensões do local com entusiasmada plateia.

Jornais da época classificaram o evento como “Uma apresentação grandiosa e marco na história do Teatro Amazonas’’ e “Uma noite de glória inesquecível e orgulho para amazonenses’’.

Luciano Pavarotti

Com o objetivo único do conhecer o Teatro Amazonas, o italiano Luciano Pavarroti desembarcou em Manaus no dia 1º de março de 1995 acompanhado de oito amigos italianos.

Juntos, eles visitaram informalmente as instalações do Teatro e o tenor improvisou um espetáculo particular ao som de um piano. Na ocasião, o espaço estava fechado.

O espetáculo não durou mais de uma hora e, logo após, Pavarroti seguiu ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes rumo à Itália.

O grande tenor lírico morreu em 2007, e, apesar de demostrar grande admiração pelo Teatro, infelizmente nunca pôde realizar um espetáculo formal.

Plácido Domingo

Um dia após realizar apresentação no projeto “Amazônia Live”, em uma balsa em formato de folha no Rio Negro, o espanhol Plácido Domingo visitou o palco do Teatro Amazonas, em 2016.

O momento foi marcado pela apresentação de um trecho da ópera “O Guarani”, do compositor brasileiro Carlos Gomes. Durante a visita, o tenor realizou fotos e perguntou sobre os detalhes técnicos e históricos sobre o Teatro Amazonas.

" É uma grande emoção estar nesse teatro tão precioso, tão maravilhoso, no qual eu deveria ter cantado há quase vinte anos. Não sei quando, mas temos de buscar um momento e algo muito especial para um show " Plácido Domingo, renomado tenor em visita ao Teatro Amazonas





Festival Amazonas de Ópera

Atualmente em sua 23º edição, o Festival Amazo

nas de Ópera (FAO) iniciou em 1997 e é realizado todos os anos entre abril e maio. Ele se tornou o mais importante evento de ópera do Brasil e, até 2001, era o único do gênero na América Latina.

O evento já recebeu grandes nomes nacionais de músicos, coralistas, bailarinos, atores e solistas. Renomados tenores como o chileno Enrique Bravo, o brasileiro Fernando Portari e o inglês Michael Hendrick já se apresentaram no evento.

Encontro de Tenores do Brasil

O Encontro de Tenores do Brasil é realizado desde 2012 no Teatro Amazonas e foi idealizado pelo tenor Miqueias William, com a proposta de reunir tenores profissionais e cantores populares em um intercâmbio musical com artistas de outras cidades e países.

O evento faz parte do calendário de eventos de Manaus e já recebeu talentosos artistas nacionais e regionais. Na última edição, em 2019, contou com a presença de Hélenes Lopes, Enrique Bravo, Rafael Stein, do anfitrião e idealizador do evento, Miquéias William e da soprano Carol Martins, acompanhados da Orquestra Amazonas Filarmônica (OAF) sob a regência de Luiz Fernando Malheiro.