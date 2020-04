Filme 'Sergio', com Wagner Moura, está disponível na Netflix

A cinebiografia do diplomata brasileiro da ONU estreou nesta sexta-feira (17) | Foto: Divulgação

O novo filme da Netflix estrelado por Wagner Moura e Anna de Armas, intitulado "Sergio", já está disponível na plataforma de streaming.

A cinebiografia do diplomata brasileiro da ONU estreou nesta sexta-feira (17) na grade de programação do serviço. O longa teve seu lançamento mundial no Festival de Sundance 2020, em janeiro de 2020.

Sérgio Vieira de Mello (1948-2003) foi o diplomata brasileiro de maior projeção internacional dos últimos 50 anos. Filho de um embaixador que teve a carreira interrompida pela ditadura militar, nasceu no Rio de Janeiro e estudou na Universidade de Paris, a Sorbonne, de onde saiu doutor em filosofia, letras e ciências humanas.

Sem jamais ter cursado o Instituto Rio Branco, ingressou na Organização das Nações Unidas em 1969, aos 21 anos. Toda a sua carreira se desenrolou no órgão, no qual chegou a alto comissário para os direitos humanos. Participou de missões espinhosas no Líbano, no Kosovo e em Ruanda.

Quando morreu, em 2003, em um atentado a bomba em Bagdá, era cotado para substituir o então secretário-geral, Kofi Annan, no comando da ONU.

Veja o trailer