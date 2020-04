Artistas amazonenses agitam fim de semana em Manaus com lives

Manaus – Vários artistas amazonenses se apresentam em lives nas redes sociais neste fim de semana, envolvendo vários gêneros musicais como ritmos regionais, rock nacional, rap e sertanejo. Mas as apresentações não se resumem à música: a agenda também conta com lançamento de clipe, performances de dança e oficina de arte.

Um dos destaques é para quem sente saudade de cantores que marcaram o Brasil. Os músicos Sinézio Rolim e Jeferson Mariano performam com um repertório em homenagem à Maria Bethânia, Maysa Matarazzo, Clara Nunes, Reginaldo Rossi e canções autorais nesta sexta-feira (17).

Amantes da arte terão a oportunidade de aprender novos talentos neste sábado (18) com a Oficina de Stencil, realizada pelo artista independente Diego Batista, e requer somente alguns itens que todos têm em casa, como papel, borracha, lápis, estilete e tinta.

Confira a lista completa:

Sexta-feira (17)

19h - Projeto “Dança Comigo” com o grupo Kirar no Instagram @grupokirar

20h - Show com Sinézio Rolim e Jeferson Mariano pelo Instagram @curupiramaedomato

20h - Show do Rapper Ian Lecter no Instagram @ian.lecter

20h - Apresentação de Marcela Paiva na Vila Vagalume pelo Instagram @vilavagalume80

00h - Lançamento do clipe ‘’O Copo Não Vai Te Trair’’ do cantor sertanejo Jyou Guerra no canal oficial do Youtube.

Sábado (18)

15h - Oficina de Stencil pelo Instagram @diegomanaos

20h - Apresentação de Ramon Marola na Vila Vagalume no Instagram @vilavagalume80

21h - Troca de Ideias com o rapper Ian Lecter pelo Instagram @ian.lecter

Domingo (19)

17h - Transmissão da Dj Carol Amaral e da Dj Hanna pelo Instagram @curupiramaedomato

19h - Show "Rock Brasil" com o cantor Luso Neto no Instagram @cantorluso