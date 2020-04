Gosta de música eletrônica? David Guetta fará live neste sábado

Um dos mais conhecidos DJs do mundo, o francês David Guetta , fará performance ao vivo, com um set de duas horas neste sábado (18). A live organizada pelo cantor terá duas horas de duração. A iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar no combate à Covid-19.

Prometendo uma “produção de primeira” e “visuais estonteantes com música de qualidade”, a transmissão ocorrerá às 19h, no horário de Brasília.

“Estou extremamente empolgado por dividir o que eu tenho trabalhado nos últimos tempos”, comenta Guetta.

"Meu amor a todos os que estão sofrendo com essa pandemia de saúde global e eu espero que essa transmissão ao vivo ajude a juntar as pessoas e a arrecadar fundos para aqueles que necessitam," disse o DJ no Twitter.



No repertório estarão os hits como “2U”, “She Wolf (Falling to Pieces)”, “Turn Me On”, “Play Hard”, “Shot Me Down”, “Titanium”, “Lovers On The Sun”, “Dangerous”, “Bad”, “Whithout You” e “Hey Mama”.

Para assistir à live de David Guetta, existem várias opções. Todas as redes sociais do DJ prometem transmitir a performance, incluindo Facebook, Instagram e Twitter. Também será possível ver pelo YouTube ou até pela Twitch.