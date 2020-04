De Marília Mendonça a Wesley Safadão: Confira lives do fim de semana

O fim de semana será agitado com as lives dos maiores nomes da música nacional. O destaque é do Workshow, realizado nesta sexta-feira (17), festival promovido pela empresa goiana de mesmo nome. A programação contará com cantores como Léo Santana, Marília Mendonça e Maiara e Maraísa. Cada artista terá 20 minutos de show.

O EM TEMPO preparou uma lista com todas as transmissões desse fim de semana, que serão realizadas pelo Youtube, para você não perder nenhuma. Confira:

Sexta (17)

19h - Workshow Live com Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Dilsinho, João Neto e Frederico, Luiza e Maurílio, Diego e Victor Hugo e Paulo e Nathan

20h - Felipe Araújo

20h - Banda Fresno

Sábado (18)

15h - Cavaleiros do Forró

16h - Alexandre Pires

16h - Bruno e Barreto

20h - Wesley Safadão

20h - Pedrinho Pegação

22h - Pablo

22h - Fernando e Sorocaba

Domingo (19)

14h - Carlinhos Brown

16h - Ferrugem

18h - Henrique e Juliano