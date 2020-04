Live da cantora gospel, Fernanda Brum acontece nesta sexta

Manaus – Durante a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, cantores brasileiros estão investindo em lives para distrair a população. Com cantores do gênero gospel não é diferente, nesta sexta-feira (17) acontece a live da cantora Fernanda Brum, às 19h (18h no horário de Manaus), no Youtube.

Dona de uma voz marcante, Fernanda é cantora cristã

| Foto: Divulgação

, escritora, atriz e produtora audiovisual, durante sua carreira tem marcado vidas por meio de suas canções que buscam levar o amor a Cristo. Nas redes sociais e plataformas digitais, a cantora tem mais de 3,4 milhões de seguidores.

Além de ser um dos principais nomes da música gospel nacional, Fernanda também é pastora da Igreja Profetizando as Nações (IPAN), ministério sediado no Rio de Janeiro que atende instituições e famílias carentes com a distribuição de alimentos.

Nesta sexta-feira, cantora realiza a live com a temática caixa de lembranças, em seu integram ela explicou quais músicas seram apresentadas durante a transmissão .

Vou abrir a Caixa Das Lembranças e cantar músicas que marcaram o meu ministério e também a sua vida. Além disso, convidei alguns amigos queridos para participarem comigo desse momento especial! Nosso objetivo é arrecadar alimentos e recursos para famílias necessitadas’, afirmou Fernanda. Entre os cantores convidados que participaram da live estão, Luiz Arcanjo, Cleyde Jane, Lilian Azevedo, Jozy Anne e Marcos Freire.