Yedo Simões e Paulo Onça lançam CD 'Na Cadência do Samba'

Manaus - Com 20 faixas interpretadas por artistas de renome nacional, chegou esta semana às diversas plataformas de Streaming (distribuição digital) o primeiro CD do projeto cultural "Na Cadência do Samba". O projeto é uma parceria do desembargador e atual presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Yedo Simões com o ilustre compositor amazonense e sambista reconhecido nacionalmente, Paulo Onça.



Neste primeiro trabalho, que terá continuidade já no segundo semestre deste ano, as melodias - em sua maioria, samba de raiz - são interpretadas por artistas do quilate de Dudu Nobre, Grupo Raça, Só Preto Sem Preconceito, Anderson Leonardo (Grupo Molejo) e outros não menos importante no cenário do samba nacional, tais como: Boca Nervosa, Dunga da Vila Isabel, Débora Vasconcelos, J. Sales e outros.

O trabalho é resultado de uma parceria e amizade de longas datas de Yedo Simões e Paulo Onça e saiu do papel depois que Onça fez questão de musicar poesias do magistrado amazonense.

Das 20 canções que compõem o CD, 19 foram compostas por Yedo Simões em parceria com Paulo Onça.

"São letras fortes, que falam de sentimentos que precisam ser resgatados. São, também, letras que 'vestem' bem no samba e eu, com minha experiência, digo com toda certeza: são composições que, sobretudo, os mais jovens no ramo musical, precisam conhecer e buscar nelas inspiração", disse Paulo Onça.

Yedo Simões conta que, embora poucos saibam, o trabalho de composição não nasceu hoje. "Carrego isso comigo há muito tempo e tenho na poesia uma perspectiva de reflexão onde procuro colocar no papel aquilo que me inspira no dia a dia. Algumas dessas dezenas de poesias, podem ser ouvidas neste CD e nelas as pessoas encontrarão mensagens que enaltecem a amizade, o companheirismo e muitas outras riquezas que nos cercam", comentou Yedo Simões.

Sobre o processo de definição dos artistas que interpretam as 20 faixas do CD, Paulo Onça conta que muitos deles, embora com agenda cheia e outros compromissos, fizeram questão de participar do projeto.





"Tenho amizade com todos os artistas que emprestaram suas vozes ao projeto e logo que apresentei a proposta com as letras musicadas, eles demonstraram total interesse em participar, pela qualidade do material", afirmou Paulo Onça.





Onça explicou ainda, que não houve determinação de qual música (do total de 20 selecionadas) ficaria para cada intérprete. "Houve situação em que um artista pediu para gravar mais de três músicas, conflitando com outro que já tinha solicitado a vez para interpretar a(s) mesma(s). Então, posso dizer que fizerem fila para gravar algumas das músicas que selecionamos para esta primeira edição do projeto ", revelou Paulo Onça.

A amizade entre o magistrado e o compositor vem de longas datas e deve surtir em muito material que em breve será disponibilizado ao público, com uma nova rodada de gravações devendo ocorrer, ainda em 2020.

Yedo Simões conta que a parceria com Paulo Onça, remete a décadas atrás, com o Samba sempre estando por trás dos encontros. "Me vem à lembrança o tempo em que o Paulo (Onça) convivia na comunidade da Escola de Samba Vitória Régia, onde eu e minha família nos confraternizávamos. Nossa amizade remete a este período, que guardo com muito carinho. Depois, como bons manauenses, sempre voltamos a nos reencontrar, até que surgiu a parceria, que tem resultado em boas músicas", disse Simões.

Questionado sobre o que lhe inspira para compor, o desembargador comentou que, sobre a questão, traz consigo uma poesia do saudoso sambista e compositor João Nogueira, que dizia: "Não precisa se estar nem feliz nem aflito; nem se refugiar em lugar mais bonito em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente; com a rapidez de uma estrela cadente e que acende a mente e o coração", concluiu Yedo Simões.

Para Paulo Onça, nessa primeira edição do projeto, a aposta esta na canção Minha Manaus Querida, que para Onça, "é uma inspirada ode à capital amazonense".

A letra desta ode à capital baré diz em um de seus trechos: "Esse Rio Negro lindo que te banha e abraça faz fervilhar a vida nessa cidade querida. Teu despertar é uma festa de sons e canto que ecoam da floresta. Belezas mil, que faz sorrir teu povo tão gentil".

Além das 19 letras de Yedo Simões em parceria com Paulo Onça, o CD conta com uma música escrita por Paulo Onça em homenagem ao amigo poeta e, agora, compositor, Yedo Simões. "Caboclo do Juruá", interpretada por Abel Luiz, diz: " Em meus versos fiz um cais. Porto que me faz tão bem. Quem passou por temporais valoriza o que tem. Sem perder a humildade lembro tudo o que já fiz. Ser humano de verdade é tentar e ser feliz"

Faixas e Intérpretes:

1 - Amazônia, Minha Lira - Kelly Gleik

2 - Minha Manaus Querida - Jhussara Silva

3 - Chega de Sofrer - Anderson Leonardo (Grupo Molejo)

4 - Coração Traiçoeiro, Meu Companheiro - Leonardo Bessa

5 - Se

não aguentar, afrouxa - Dudu Nobre e Paulo Onça

6 - Amor da Minha Vida - Grupo Raça

7 - Nossa Historia - Só Preto Sem Preconceito

8 - Caboclo do Juruá - Abel Diniz

9 - Beijo Casual - Juninho Thybal

10 - Cria de Deus - Boca Nervosa

11 - O Doutor é ele - Boca Nervosa

12 - Teu destino é a luz - Boca Nervosa

13 - Desapega - Dunga

14 - É tempo de semear - Padre Omar

15 - Não tenha medo de viver a felicidade - Leonardo Bessa

16 - Não se deve nunca esquecer - Juninho Lins

17 - Eu me importo com você - Débora Vasconcelos

18 - Hoje visitei meu coração - J. Salles

19 - Vamos cantar o Amor - J. Salles

20 - Derrota e Sucesso - Andreia Caffee